Coritiba não vencia o Corinthians em São Paulo desde 2003
Time paranaense conquistou vitória histórica sobre o Timão na capital paulista
A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Coritiba, nesta quarta-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro, encerrou um longo jejum do time paranaense sem vencer o Timão em São Paulo.
A última vitória do Coxa na capital paulista havia sido em 13 de julho de 2003, no Morumbi, diante de pouco mais de três mil torcedores, também pelo Brasileirão, com gol do atacante Marcel.
Desde então, somavam 15 partidas, com 11 vitórias do Corinthians, dois empates e duas vitórias do Coritiba.
Dados desde essa derrota:
- 15 jogos
- 11 vitórias do Corinthians
- 2 empates
- 2 vitórias do Coritiba
- 31 gols do Corinthians
- 13 gols do Coritiba
Esta foi a primeira vitória do Coritiba jogando na Neo Química Arena em toda a história. Antes, haviam sido sete jogos no estádio, com seis vitórias do Corinthians e um empate.
Impacto na tabela do Brasileirão
Com a vitória, o Coritiba subiu para a quarta colocação, ganhando oito posições, com sete pontos conquistados em cinco partidas. Já o Corinthians aparece na oitava posição, com a mesma quantidade de pontos. Cabe ressaltar que a rodada será encerrada nesta quinta-feira (12).
