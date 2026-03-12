menu hamburguer
Corinthians

Coritiba não vencia o Corinthians em São Paulo desde 2003

Time paranaense conquistou vitória histórica sobre o Timão na capital paulista

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
17:20
Coritiba venceu a primeira vez jogando na Neo Química Arena (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraCoritiba venceu a primeira vez jogando na Neo Química Arena (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Coritiba, nesta quarta-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro, encerrou um longo jejum do time paranaense sem vencer o Timão em São Paulo.

A última vitória do Coxa na capital paulista havia sido em 13 de julho de 2003, no Morumbi, diante de pouco mais de três mil torcedores, também pelo Brasileirão, com gol do atacante Marcel.

Desde então, somavam 15 partidas, com 11 vitórias do Corinthians, dois empates e duas vitórias do Coritiba. 

Dados desde essa derrota:

  1. 15 jogos
  2. 11 vitórias do Corinthians
  3. 2 empates
  4. 2 vitórias do Coritiba
  5. 31 gols do Corinthians
  6. 13 gols do Coritiba

Esta foi a primeira vitória do Coritiba jogando na Neo Química Arena em toda a história. Antes, haviam sido sete jogos no estádio, com seis vitórias do Corinthians e um empate.

Lucas Ronier marcou o segundo gol do Coritiba (Foto: Luis Henrique Januário Pacca/Mochila Press/Gazeta Press)
Lucas Ronier marcou o segundo gol do Coritiba (Foto: Luis Henrique Januário Pacca/Mochila Press/Gazeta Press)

Impacto na tabela do Brasileirão

Com a vitória, o Coritiba subiu para a quarta colocação, ganhando oito posições, com sete pontos conquistados em cinco partidas. Já o Corinthians aparece na oitava posição, com a mesma quantidade de pontos. Cabe ressaltar que a rodada será encerrada nesta quinta-feira (12).

