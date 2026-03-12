Flamengo confirma fratura na mão de Lucas Paquetá

O Flamengo confirmou que o meia Lucas Paquetá sofreu uma fratura no 4º metacarpo da mão direita, conforme constatado em exame de imagem realizado nesta quinta-feira (12), no CT George Helal. Apesar do diagnóstico, o jogador continuará treinando e atuando sem limitações por meio da utilização de uma imobilização específica na região.

Mesmo contundido no decorrer do duelo do Brasileirão, o principal reforço rubro-negro da temporada atuou durante 75 minutos na vitória por 2 a 0 contra o Cruzeiro, nessa quarta-feira (11), com gols de Pedro e Carrascal. O astro foi, inclusive, um dos grandes destaques da equipe no confronto, com boas chances criadas para os companheiros e participação importante nos dois lados do campo.

Lucas Paquetá e Pedro comemoram gol do Flamengo que abriu o placar contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan dos Santos / Flamengo)

Como informado pelo relatório do Flamengo, Paquetá não é preocupação para os próximos compromissos. O meia deve estar em campo, portanto, no clássico contra o Botafogo, no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Lucas Paquetá no retorno ao Flamengo

O Flamengo pagou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões na época) ao West Ham, da Inglaterra, para contratar Lucas Paquetá. Desde o retorno ao clube, o meia disputou 11 jogos e marcou três gols, todos pelo Campeonato Carioca, conquistado pelo Rubro-Negro no último domingo.