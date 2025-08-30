Combinação improvável rebaixa clube tradicional à Série D

Nem os melhores diretores de cinema, como Steven Spielberg e Martin Scorsese, poderiam escrever um roteiro tão dramático quanto ao rebaixamento do CSA para a Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe de Alagoas, que perdeu para o Brusque por 2 a 0, no Estádio Augusto Bauer, neste sábado (30), pela 19ª rodada, tinha 0,87% de chance para permanecer na 3ª Divisão do Brasileirão. Porém, com a derrota e uma combinação de três resultados levaram o Azulão para a última divisão. O Itabaiana venceu o ABC de Natal, por 1 a 0. O Maringá bateu, em casa, o Caxias por 3 a 0, e o Anápolis derrotou o Botafogo-PB por 2 a 0, em Goiás.

Brusque foi melhor determinando a queda do CSA para Série D

O primeiro tempo da partida terminou em 0 a 0. O Brusque era melhor em campo. Aos 8 minutos, a equipe de Santa Catarina quase marcou com Olávio, depois de uma confusão da defesa do CSA. Treze minutos depois outra chance para o Quadricolor, que parou na defesa adversária após chute de Alex Paulino.

Veio o segundo tempo e não demorou muito para o Brusque abrir o placar. Aos três minutos da etapa complementar, Gabriel Pino fez o dele depois de uma falta para a equipe de Santa Catarina bater na trave e sobrar para o jogador. A principal chance do Azulão aconteceu aos 39 minutos. Depois de um cruzamento de Cachoeira, a bola passou na frente do gol vazio e ninguém aproveitou para empatar a partida. Com o domínio do jogo, quatro minutos depois, o Quadricolor ampliou o marcador. Bernardo recebeu a bola e, de primeira, chutou no canto da meta do CSA, fazendo 2 a 0 e garantindo a equipe de Santa Catarina na próxima fase do torneio

O resultado decretou o rebaixamento para a Série D do Centro Sportivo Alagoano.

Miriam Fonte, presidente do CSA, é alvo de críticas em sua gestão (Foto: Reprodução)

O CSA já vinha passando por uma semana turbulenta na política do clube. A atual diretoria, presidida por Mirian Monte, vem recebendo críticas por conta da gestão do Azulão. Tanto que uma reunião do Conselho Deliberativo está marcada para esta segunda (1), às 18h (de Brasília). E a queda para a Série D deve ser um dos temas abordados no primeiro dia útil de setembro.

