Web resgata reação de presidente do CSA ao ver que enfrentaria o Vasco: ‘Cadê?’

Cruz-Maltino eliminou o time alagoano e segue vivo na Copa do Brasil

Vasco venceu o CSA pela Copa do Brasil
imagem cameraVasco venceu o CSA pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
22:31
A vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o CSA, nesta quinta-feira (7), em São Januário, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, reacendeu nas redes sociais a repercussão da reação da presidente do clube alagoano, Mirian Monte, durante o sorteio que definiu o confronto.

Na ocasião, realizado no dia 2 de junho, Mirian comemorou ao saber que enfrentaria o Vasco nas oitavas, em vídeo que viralizou. O CSA disputava a Série C e havia eliminado o Grêmio na fase anterior. O gesto, à época, foi interpretado como otimismo diante do desafio contra o clube carioca.

Com o resultado consolidado e a classificação cruz-maltina às quartas de final, torcedores do Cruz-Maltino resgataram o episódio nas redes sociais com mensagens irônicas. “Procura-se: a presidente do CSA!”, publicou um perfil. Outro escreveu: “Vasco 3x0, quero ver agora a presidente do CSA sorrindo e comemorando que pegou o Vasco”.

O confronto terminou com 3 a 1 para o Vasco, após empate sem gols no jogo de ida em Maceió. Rayan, Coutinho e Tchê Tchê marcaram para os cariocas no primeiro tempo, enquanto Brayann descontou na etapa final.

Tchê Tchê e Lucas Piton comemoram gol do Vasco contra o CSA pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
