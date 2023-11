O campo molhado da Vila Belmiro deixou a partida mais cadenciada. O Corinthians conseguiu se impor no início da partida e abriu o placar após Vic Albuquerque a melhor em dividida com a defesa do São Paulo que abriu o placar. O Tricolor não se abateu e buscou o empate ainda na etapa inicial com belo chute de fora da área de Aline Milene.