Em momentos diferentes na temporada, Vitória e Sport se enfrentaram na noite desta quarta-feira e ficaram no empate por 2 a 2 no Barradão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas não foi qualquer empate. Com direito a três gols depois dos 40 minutos do segundo tempo, o time da casa ficou na frente duas vezes com gols de Erick e Renzo López, mas Romarinho entrou na reta final e mudou a história do jogo com dois gols para o Leão da Ilha, um deles no último segundo.

O resultado, no entanto, não foi bom para nenhuma das equipes. O Vitória segue na 15ª posição, com 16 pontos, e fecha a rodada fora do Z-4, mas com jogos a mais em relação aos adversários diretos. Já o Sport segue sem vencer no Brasileirão e amarga lanterna com apenas quatro pontos ganhos.

Momento do primeiro gol de Romarinho (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)

Primeiro tempo aberto

O Vitória dominou as ações no início do jogo, empurrou o Sport para o campo de defesa e se mostrou mais inteiro e confiante nas divididas, retrato de um adversário que atravessa uma das piores crises da sua história. O time pernambucano, porém, apostou em contra-ataque e nas bolas aéreas, e a primeira chance foi justamente pelo alto, em cabeceio perigoso de Derik que exigiu boa defesa de Lucas Arcanjo, aos cinco minutos.

Mas o Vitória retomou as rédeas do confronto, povoou o campo de ataque e criou duas chances claras aos 13 e 19 minutos, em finalização travada de Renato Kayzer e chute fraco de Matheuzinho livre na área, respectivamente. Na sequência equipe pernambucana até esboçou uma melhora e chegou em chute venenoso de Cariús e finalização de Ramírez cara a cara com Arcanjo, que fez boa defesa.

Renato Kayzer marcado por dois jogadores do Sport (Jhony Pinho/AGIF)

Apesar da superioridade do Vitória no quesito volume ofensivo, o Sport não deixou de criar e tentava escapadas ao ataque com Barletta, principal válvula de escape. Mas foi o time baiano que chegou mais perto do gol em chutaço de Erick que parou no travessão, aos 39 minutos. O Rubro-Negro pernambucano respondeu de forma perigosa no último lance da etapa inicial em cabeceio de Ramon na pequena área depois de cobrança de falta de Lucas Lima. A bola passou raspando a trave direita de Lucas Arcanjo. Quase a lei do ex entra em vigor.

continua após a publicidade

Com emoção até o fim

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: aberto e com chances para as duas equipes. A primeira foi criada por Baralhas, que chutou em cima da marcação do Sport e por pouco o desvio não mata Caíque França, aos dois minutos. Na sequência, foi a vez do jovem Zé Lucas levar perigo e finalizar bem para ótima defesa de Lucas Arcanjo.

Diante de tantas oportunidades, faltava só o gol. Em vacilo na saída de bola do Sport, o ataque do Vitória estava ligado, roubou a bola e deu início à jogada que terminou com passe de Cáceres para finalização de Erick no canto esquerdo de Caíque França, aos oito minutos, sem chances para o goleiro visitante. O atacante foi comemorar na arquibancada o seu primeiro gol desde o retorno ao Rubro-Negro e incendiou de vez o Barradão. Na sequência, Kayzer aproveitou o embalo e chutou colocado, no ângulo, para grande defesa de Caíque.

Jogadores do Vitória comemoram gol com a torcida (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Sport sentiu o gol, mas tentou se reerguer e melhorou ofensivamente com a entrada de Matheusinho, que deu trabalho para Lucas Arcanjo com boas aparições pela ponta esquerda. O Vitória, contudo, não de ameaçar e criou nova chance cristalina com Baralhas, para mais uma linda defesa de Caíque França. O Leão da Ilha foi para o tudo ou nada e apostou na artilharia aérea para levar perigo com Ramon Menezes, aos 33 minutos, e, aos 43, os comandados de Daniel Paulista buscaram o empate com Romarinho, depois de cobrança de escanteio.

Mas se engana quem pensa que acabou por aí. Aos 48 minutos, Renzo López marcou de cabeça e, depois de revisão demorada do VAR, colocou o Vitória à frente de novo. Mas o banho de água fria para a torcida veio no último segundo, literalmente. Em vacilo defensivo, Romarinho apareceu de novo para deixar tudo igual aos 52 minutos.

Romarinho salva o Sport no Barradão (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)

Próximos jogos de Vitória e Sport

O Vitória volta a campo às 18h30 deste sábado (horário de Brasília) para enfrentar o embalado Mirassol no estádio Maião, no interior de São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No mesmo dia e horário, o Sport recebe o Santos na Ilha do Retiro para mais um confronto direto no Brasileirão.

✅ Ficha técnica

VITÓRIA 2 X 2 SPORT

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Erick, 8'/2ºT, e Renzo López, 48'/2ºT (Vitória); Romarinho, 43'/2ºT e 52'/2ºT (Sport);

🟨 Cartões amarelos: Derik Lacerda, Zé Lucas, Barletta (Sport); Zé Marcos, Erick e Renzo López (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 11.353;

💸 Renda: R$ 291.614,00.

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Ricardo Ryller), Baralhas e Matheuzinho (Ronald); Lucas Braga (Felipe Cardoso), Erick (Fabri) e Renato Kayzer (Renzo López).

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera (Gonçalo Paciência), Zé Lucas (Rodrigo Atencio) e Lucas Lima (Romarinho); Barletta (Hyoran), Derik Lacerda e Ignacio Ramírez (Matheusinho).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).