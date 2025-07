Dorival defende trabalho do Corinthians, mas volta a cobrar reforços

Após o empate sem gols do Corinthians diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (23), o técnico Dorival Júnior falou sobre o momento do Timão no Campeonato Brasileiro. O treinador defendeu o trabalho atual do Corinthians, elogiou o executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado, e voltou a cobrar a contratação de reforços.

Corinthians e Cruzeiro ficam no 0 a 0, e Raposa mantém liderança

— Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Eu sou muito sincero com vocês. Eu vim para cá, acertei o meu contrato com o presidente, juntamente com o Fabinho. Eu pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de quatro elementos. Não vou falar sobre posições, mas eu precisava de quatro elementos vendo a equipe do Corinthians. E me foi assegurado que isso aconteceria — justificou Dorival, em entrevista coletiva.

Segundo ele, o diretor Fabinho Soldado tem trabalhado intensamente para atender a essas demandas e demonstrado postura e liderança que, na visão do treinador, o credenciam a ser um dos principais executivos do futebol brasileiro.

— Não pense que eu não gostaria de estar entregando outros resultados, mas eu tive vários desfalques ao longo de todo esse período, de todo esse processo. Jogadores que são importantes na minha concepção, além daqueles que ainda não vieram, e que nem por isso eu deixei de fazer o meu melhor lá dentro. Eu tenho paciência e entendimento, e muito respeito com o torcedor do Corinthians — explicou o treinador.

Com o resultado, o time alvinegro permanece na décima colocação, agora com 20 pontos somados. Já o Cruzeiro, com 34 pontos, mantém a liderança da competição ao menos até o fim da rodada.

Nas últimas cinco partidas, o Corinthians venceu apenas uma, contra o Ceará, emaptou duas e perdeu outras duas. Os resultados recentes aumentaram a pressão sobre o treinador.

— Só é pressionado quem tem condições de dar retorno. Não é pressionado aquele que não tenha potencial e qualidades para poder dar retorno dentro do seu trabalho. Por isso eu fico muito satisfeito de ser pressionado em algum instante, em algum momento, mesmo entendendo que talvez se as pessoas conhecessem o nosso dia-a-dia, aquilo que está sendo feito dentro do clube, talvez não tivessem essa mesma ideia, ou essa mesma impressão, estando de fora da situação. Eu vou continuar entregando o máximo possível, dentro das minhas condições. Sigo a minha vida com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, tentando fazer o meu melhor pelo clube que me contratou, e eu não tenho dúvidas que se me deixarem fazê-lo, eu vou entregar coisas boas, porque eu sempre fiz isso em todos os clubes que passei — completou Dorival.

O próximo compromisso do Corinthians será no sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogo antecede o clássico diante do Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.