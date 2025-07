O Santos perdeu por 2 a 1 para o Internacional na noite desta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Carbonero e Borré marcaram os gols colorados, e Álvaro Barreal diminuiu para os donos da casa.

Após a partida, o técnico Cléber Xavier analisa o resultado e o desempenho da equipe na partida. Confira ao vivo.

Como foi o jogo

O Alvinegro começou pressionando o Internacional na Vila Belmiro, buscando sair da zona de rebaixamento. Logo no primeiro minuto, Rollheiser levou perigo, mas quem abriu o placar foi o Inter. Aos 8, Alan Patrick lançou Carbonero, que passou por Escobar e Brazão para fazer 1 a 0. O Colorado teve outras chances com Alan e Vitão, enquanto o Santos cresceu na reta final do primeiro tempo, exigindo boas defesas de Rochet e acertando a trave com Deivid Washington.

Na volta do intervalo, o Inter quase ampliou com Borré e Alan Patrick, mas o Santos respondeu com três oportunidades em sequência, incluindo outra bola na trave. Aos 26, após cruzamento de Alan Patrick, a bola bateu na mão de Escobar dentro da área. O pênalti foi confirmado pelo VAR e convertido por Borré, que voltou a marcar após quase dois meses: 2 a 0 para o Inter.

Mesmo com a desvantagem, o Santos seguiu tentando. Aos 34, Neymar cabeceou para defesa de Rochet. Já nos acréscimos, Barreal aproveitou sobra na área e descontou: 2 a 1. Aos 48, Neymar acertou a trave, mas a bola não entrou, segundo o VAR. Vitória do Inter, que se afasta do Z4, enquanto o Santos segue pressionado na parte de baixo da tabela.

Sequência do Santos no Brasileirão

Com o resultado desta quarta, o Peixe entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe tem apenas 14 pontos em 15 jogos, com aproveitamento de 31%. Confira próximos jogos na competição:

Sport x Santos - 26/07, às 18h30 - 17ª rodada

Santos x Juventude - 04/08, às 20h - 18ª rodada

Cruzeiro x Santos - 10/08, horário a definir - 19ª rodada