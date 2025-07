Dorival minimiza polêmica com Memphis no Corinthians

O fato de Memphis não ter retornado ao segundo tempo na derrota contra o São Paulo é assunto superado no Corinthians. Pelo menos é que diz Dorival Júnior. Nesta quarta-feira (23), após o empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, na Neo Química Arena, o treinador concedeu entrevista coletiva.

Na ocasião, o holandês foi substituído no intervalo do Majestoso e não retornou ao banco de reservas no MorumBis. A atitude de Memphis gerou desconforto internamente. Entretanto, Dorival Júnior, sem dar mais detalhes, disse que o assunto está resolvido.

— Olha, esse daí é um assunto interno que a gente trabalha naturalmente, já tá resolvido, sanado, não tem necessidade nenhuma de levarmos um pouco mais adiante — falou o treinador após o confronto contra o Cruzeiro.

Memphis atuou nos noventa minutos da partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Titular do Corinthians

Memphis atuou no empate contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena. O camisa 10 esteve em campo nos noventa minutos. Não foi uma partida brilhante do holandês, mas o jogador foi responsável pelas melhores chances do Corinthians na partida.

Foram duas finalizações no confronto. A última delas aconteceu aos 43 minutos da segunda etapa. Memphis fez uma boa jogada fora da área, soltou a bomba, mas Cássio fez boa defesa e impediu a vitória do Corinthians.

Próximo jogo

O Corinthians chegou aos 20 pontos e segue estacionado na décima colocação do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (26), o Timão enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Depois, vira a chave para encarar o Palmeiras, na quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.