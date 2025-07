O Grêmio está fora da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, o Tricolor Gaúcho até saiu na frente, com Gustavo Martins, mas Hernán Barcos, na 'Lei do Ex', decretou o empate em 1 a 1 e classificou o Alianza Lima-PER, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo

Mesmo com o apoio de mais de 46 mil gremistas, que lotaram a Arena do Grêmio no primeiro jogo em casa após o empresário Marcelo Marques comprar a gestão do estádio e repassá-la para o clube, o Grêmio teve muitas dificuldades. Em um primeiro tempo truncado, o Tricolor Gaúcho não criou uma chance de gol sequer.

Sem conseguir trocar muitos passes e se estabelecer de forma organizada no campo rival, o Grêmio acelerava demais e forçava jogo direto que se mostrava infrutífero. Por sua vez, bem postado, o Alianza Lima conseguia reter a posse de bola, ao ponto dela terminar empatada na primeira etapa, mesmo com o mando e a necessidade da vitória serem do Imortal.

Apesar dos problemas, o Grêmio conseguiu abrir o placar por meio da bola parada, aos 10 minutos do segundo tempo. Marlon cobrou escanteio da esquerda, e Gustavo Martins, que já havia marcado no empate com o Vasco, no último sábado (19), desviou para o gol.

O Alianza Lima quase empatou aos 21. Quevedo recebeu livre, no lado esquerdo da grande área, e bateu cruzado, de canhota. Tiago Volpi, com a perna esquerda, fez grande defesa para salvar o Grêmio.

Mano Menezes, que já tinha colocado André Henrique e Edenilson, deixou o Grêmio ainda mais ofensivo com a entrada de Pavón no lugar de Gustavo Martins. Aos 29, após Alysson ser atropelado, a bola sobrou para André, que bateu cruzado, na trave direita. Aos 37, depois de cruzamento vindo da direita, Braithwaite finalizou de dentro da pequena área, e Viscarra salvou o Alianza Lima.

Aos 45, Braithwaite sairia na cara do gol, mas foi derrubado por Zambrano, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um a menos, o Alianza Lima empatou, aos 50, na 'Lei do Ex'. Barcos recebeu na cara de Volpi e deu um toque sutil, de canhota, na saída do goleiro gremista.

O que vem por aí

Agora, o Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (26), às 21h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 ALIANZA LIMA

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Gustavo Martins, aos 10' do 2º T (G) Barcos, aos 50' do 2º T (A)

🟨 Cartões amarelos: Kannemann e André Henrique (G); Zambrano, Garcés e Guerrero (A)

🟥 Cartão vermelho: Zambrano (A)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Pavón), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti (Edenilson); Alysson (Amuzu), Riquelme e Cristian Olivera (André Henrique); Braithwaite.

ALIANZA LIMA (Técnico: Néstor Gorocito)

Viscarra; Guillermo Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Gaibor e Peña (Jesús Castillo); Castillo (Estrada), Quevedo (Archimbaud) e Guerrero (Barcos).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🚩 Assistentes: José Savorani (ARG) e Sebastián Rainieri (ARG);

🖥️ VAR: Jorge Baliño (ARG).