Jardim considera justo empate entre Cruzeiro e Corinthians

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, considerou justo o empate com o Corinthians por 0 a 0, nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o jogo foi equilibrado e o gramado, apesar de muito bom, dificultou o rendimento da equipe celeste.

- Acho que foi um jogo equilibrado. É um gramado muito bom, que deu uma velocidade ao jogo que meus jogadores não estão acostumados. Nesse tipo de gramado, a velocidade do jogo é completamente diferente. A equipe não se adaptou bem. Houve alguns passes e situações que habitualmente não fazemos. Nós tivemos alguns erros, principalmente de passes em fase de construção – apontou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro chegou a citar as chances perdidas no primeiro tempo, por Kaio Jorge, que furou uma finalização na pequena área, e Christian. Leonardo Jardim também lembrou do lance em que o zagueiro Villalba evitou o gol do Corinthians, já no fim da partida.

Atacante Kaio Jorge perdeu grande chance no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

- O resultado acaba sendo justo dentro daquilo que as duas equipes fizeram. O Corinthians é uma grande equipe e estava jogando em casa. Nós queríamos ganhar, mas, no futebol, temos que respeitar o adversário. Foi um empate justo. Somamos um ponto fora de casa e não tomamos gol. Faz parte da caminhada – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Jardim comemora ter mais dias de recuperação até o próximo jogo do Cruzeiro

Leonardo Jardim lembrou que o Cruzeiro, em 10 dias (após a retomada do Brasileirão), disputou quatro partidas e conquistou 10 pontos. E comemorou um pouco mais de folga até a próxima partida, domingo (27), contra o Ceará, no Mineirão (na semana passada, o time jogou quinta-feira e domingo):

- O empenho foi extremamente positivo. Agora, vamos ter mais dias de recuperação. A equipe está cansada. Vi alguns jogadores que não estavam nos seus 100%, porque disputaram quatro jogos sem poder parar – afirmou o técnico do Cruzeiro, que, mais uma vez, chamou a torcida para lotar o Mineirão, domingo (27), e ajudar a equipe a conseguir mais uma vitória em casa no Brasileirão.