Vitória e Sport estão escalados para o confronto direto de logo mais às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille fez apenas duas alterações na equipe titular do Leão da Barra, enquanto Daniel Paulista manteve a base do time que perdeu para o Botafogo no último domingo.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O volante Willian Oliveira volta ao time titular do Vitória depois de cumprir suspensão contra o Bragantino pelo acúmulo de cartões amarelos. O camisa 29 fica com a vaga de Ronald.

Willian Oliveira treina com bola após se recuperar de lesão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Quem aparece no banco de reservas é o atacante Fabri, que se recuperou de dores no joelho depois de sair ainda no primeiro tempo do jogo contra o Massa Bruta. Titular no último domingo, ele dá lugar ao atacante Erick no onze inicial.

continua após a publicidade

Por outro lado, Fábio Carille não vai ter Osvaldo à disposição. O camisa 11 entrou no segundo tempo da partida no último domingo e levou o terceiro cartão amarelo. O goleiro Thiago Couto também não pode atuar, já que pertence ao Sport e está emprestado ao Vitória.

Já os novos contratados (Romarinho, Cantalapiedra e Rúben Ismael) treinaram normalmente com o grupo, mas ainda aguardam regularização para estrear com a camisa vermelha e preta.

continua após a publicidade

Vale destacar que o zagueiro Neris se recuperou de lesão muscular e passa por transição. Por outro lado, o jovem defensor Kauan Coutinho e o lateral Jamerson seguem em recuperação de fratura no tornozelo.

Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Pepê, Ronald, Erick e Carlinhos são os pendurados do Vitória.

Como vem o time pernambucano?

O Leão da Ilha busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro para ganhar fôlego na briga contra o rebaixamento. Para isso, o técnico Daniel Paulista mantém a base da equipe que entrou em campo contra o Botafogo no último domingo. A única alteração é a saída do goleiro Gabriel, que não pode jogar por questões contratuais, já que está emprestado pelo Vitória. Assim, Caíque França assume a vaga.

O atacante Pablo e o lateral-direito Hereda estão entregues ao departamento médico e não foram relacionados.

Caíque França, Matheus Alexandre e Lucas Lima são os pendurados do Sport.

Daniel Paulista comanda o Sport contra o Vitória (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Escalação de Vitória e Sport

Diante disso, a escalação do Vitória contra o Sport tem: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Lucas Braga, Erick e Renato Kayzer.

Já o Sport de Daniel Paulista entra em campo da seguinte forma: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X SPORT

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere;

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).