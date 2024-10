De virada, Paraguai vence a Venezuela nas Eliminatórias

Sanabria marcou os dois gols que deram a vitória ao Paraguai sobre a Venezuela (Foto: Daniel Duarte / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 22:01 • Assunção (PAR)

Nesta terça-feira (15), o Paraguai venceu a Venezuela por 2 a 1, de virada, no Estádio Defensores del Chaco, pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Os venezuelanos abriram o placar com Aramburu, na primeira etapa. Porém, os paraguaios viraram o jogo na segunda etapa com dois gols do atacante Sanabria.

Primeiro tempo

O jogo começou muito movimentado, com ambas as equipes tentando propor o jogo. No entanto, a equipe paraguaia conseguiu ditar o ritmo do jogo e inicialmente, criou as melhores oportunidades. Entretanto, os venezuelanos foram mais eficazes e em uma jogada"espírita"de Aramburu, que acelerou pelo lado direito, entrou na área e bateu cruzado na saída do goleiro Gattito, para abrir o placar, aos 24 minutos. Na sequência, o Paraguai perdeu uma chance clara com Almirón, que cabeceou de baixo da trava e mandou a bola por cima do gol. Aos 38 minutos, Gómez foi derrubado dentro da área, o juiz marcou pênalti (bem questionável) e na cobrança, Enciso bateu no canto direito, mas o goleiro Rafael Romo tava lá para fazer a defesa.

Segundo tempo

A segunda etapa começou do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo: com o Paraguai propondo o jogo. Depois de algumas chances, Sanabria aproveitou o cruzamento de Junior Alonso e mandou para o fundo do gol, aos 13 minutos. O atacante voltou a marcar, fazendo o gol da virada paraguaia. Em mais uma jogada bem trabalhada pelo Paraguai, Romero cruza, Enciso cabeceia para o meio da área e Sanabria sobe mais alto que todo mundo para cabecear para o fundo do gol.

O que vem pela frente

Ambas as seleções voltam a campo apenas em novembro, na última Data Fifa do ano, quando o Paraguai enfrenta a Argentina em casa, no dia 14, e Bolívia, no dia 19. A Venezuela, por sua vez, enfrenta o Brasil no dia 14 e o Chile no dia 19. Todos os jogos são válidos pela Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

✅ FICHA TÉCNICA

PARAGUAI 2X1 VENEZUELA

10ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 15 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção

🥅 Gols: Sanabria (13/2ºT) e (28/2ºT) para o Paraguai; Aramburu (24/1ºT) para a Venezuela;

🟨 Cartões amarelos: Alderete, Cáceres (PAR); Navarro, Cádiz, Soteldo, Aramburu (VEN)

🟥 Cartões vermelhos: -

Pitta disputa bola com Ferraresi em confronto entre Paraguai e Venezuela (Foto: Daniel Duarte / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES

Paraguai (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito Fernández, Alderete, Gustavo Gómez e Junior Alonso; Diego Gomez(Bobadila), Cubas, Cáceres, Almirón(Balbuena), Enciso(Villasanti), Sosa(Romero) e Pitta(Sanabria).

Venezuela (Técnico: Fernando Batista)

Rafael Romo; Miguel Navarro Rubén Ramírez, Nahuel Ferraresi e Jon Aramburu; Yangel Herrera, Cásseres(Segovia) e Machís(Eduard Bello); Jefferson Savarino(Cádiz), Yefferson Soteldo e Salomón Rondón

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia; Miguel Rocha

4️⃣ Quarto árbitro: Felipe González

