Em primeiro título de Fred, Fortaleza vence Palmeiras no sub-17

O sub-17 do Fortaleza, comandando por Fred, derrotou o Palmeiras nos pênaltis no último domingo (14) e ficou com o título da Supercopa Capital. Esse foi o primeiro título do ex-atacante em sua carreira como treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Após o 0 a 0 no tempo normal, o Tricolor superou o Alviverde por 5 a 4 nas penalidades. O gol decisivo foi marcado por Vinicius Onibeni. O goleiro Carlos Arão defendeu uma das cobranças do time paulista.

A campanha geral foi de sete partidas, sendo cinco vitórias e dois empates. Invicto, o time de Fred marcou 12 gols no recorte e sofreu três.

➡️ Análise: Ceará e Fortaleza acertam na urgência por treinadores

O Fortaleza derrotou o Palmeiras na final da Supercopa Capital sub-17 (Foto: Samuel Reis/Fortaleza EC)

Fred foi anunciado como treinador do Fortaleza em setembro. Ídolo do Fluminense, o ex-jogador se aposentou dos gramados em 2022.

Após a carreira como atacante, o profissional buscou se qualificar com a Licença A e B de treinadores pela CBF Academy. Atualmente, Fred cursa a Licença UEFA.

continua após a publicidade

Fortaleza tem novo treinador no profissional

Thiago Carpini, novo técnico do Fortaleza, foi apresentado na manhã desta segunda-feira (15). O profissional falou sobre a disputa da Série B e detalhou seu estilo de jogo.

➡️ Carpini projeta Fortaleza na Série B: 'Time a ser batido'

— A gente fala muito de Série B, mas temos todo um calendário antes da Série B. Que serve de muita importância, uma preparação muito grande para o objetivo maior, que é o retorno à Série A. Sabemos que o Fortaleza é um dos grandes, talvez até o maior da competição. E entra com esse desafio, essa missão de ser o favorito. Daqui a pouco, de ser o time a ser batido - projetou.