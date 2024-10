Com quantos pontos escapa do rebaixamento? Veja chances

Ramón Díaz precisa pontuar com o seu Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 17/10/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro

Em maior ou menor grau, torcedores dos dez times que ocupam a metade de baixo da tabela do Brasileirão estão apreensivos com a reta final do campeonato. É desse grupo de clubes que sairão os quatro que irão disputar a Série B do próximo ano. E a pergunta que todos fazem é: com quantos pontos escapa do rebaixamento?

➡️Reta final do Brasileirão tem rodada prevista em meio à data Fifa

➡️Relembre os jogadores que já defenderam o Flamengo e o Fluminense

O Brasileirão é disputado no formato com 20 clubes desde 2006. Nas 18 edições realizadas até aqui, em apenas duas vezes o primeiro clube fora da zona de rebaixamento somou mais do que 45 pontos. A primeira ocasião aconteceu com o próprio Fluminense, em 2009. A outra foi com o Juventude, na edição de 2021. Nos dois casos, os times terminaram a 38ª rodada com 46.

Mas, em geral, quem chega aos 45 pontos consegue se livrar da queda à Serie B. Às vezes, nem foi preciso tanto. O exemplo mais notório é o do Ceará, que no Brasileirão de 2019 se manteve na elite nacional somando apenas 39 pontos.

O caso, contudo, é único na história dos pontos corridos e tem chance ínfima de se repetir em 2024. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), quem somar apenas 39 pontos no Brasileirão deste ano tem 96,3% de chance de queda.

Fluminense de Thiago Silva e Corinthians de Garro lutam contra a queda (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Com 45 pontos escapa do rebaixamento?

Sim, para os matemáticos da UFMG, o ponto de corte clássico, de 45 pontos, é uma medida razoavelmente segura. Atualmente, eles estimam que o clube que alcançar esse número tem menos de 1% de chance de rebaixamento.

Treze dos 20 clubes da Série A ainda não chegaram a essa pontuação. Cruzeiro (43) e Atlético-MG (41) estão muito próximos. Vasco (37), Grêmio e Criciúma (35) têm ainda nove partidas pela frente e não devem ter maiores problemas para alcançar a marca. Bragantino e Juventude, que iniciaram a rodada com 34 pontos, também têm boas chances de escapar do rebaixamento. O Athletico-PR tem apenas 31, mas com duas partidas a menos.

A partir daí, a situação complica. O Fluminense, que faz clássico com o Flamengo nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, precisa somar pelo menos metade dos pontos ainda em disputa para chegar aos 45 pontos que evitam o rebaixamento. Vitória, Corinthians e Cuiabá, por sua vez, precisam de aproveitamento superior a 50% na reta final para escaparem da degola. Lanterna, com apenas 21 pontos, o Atlético-GO está virtualmente rebaixado.