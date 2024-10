Clássico pode determinar rumos de Flamengo e Fluminense no Brasileirão

Filipe Luís fará primeiro clássico no comando do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro

A história do Fla-Flu é marcada por inúmeros clássicos que definiram campeonatos, e o desta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, tem potencial para ser mais um deles. Porque, se de um lado não vale título, por outro pode manter o Flamengo na briga pelo Brasileirão e complicar o Fluminense na sua luta contra o descenso.

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, o Flamengo está a nove do líder Botafogo, mas tem um jogo a menos que o rival. Assim, se vencer o Fluminense, o rubro-negro terá mais nove rodadas para tirar uma diferença de seis pontos — uma tarefa

bastante crível, considerando que o time parece ter se acertado desde que Filipe Luís assumiu como técnico. Um tropeço, porém, pode tornar a busca pelo título improvável.

Filipe Luís aproveitou a parada da data Fifa para ajustar o time, mas o período também lhe trouxe problemas. Seis jogadores cedidos a seleções nacionais voltaram com algum desgaste, e dois deles — Gerson e Pulgar — nem sequer foram relacionados. De la Cruz também será poupado.

Os casos de Arrascaeta, Plata e Varela serão avaliados. Existe a chance de o trio jogar ou, ao menos, de ficar à disposição no banco de reservas.

Mano Menezes também tem problemas para escalar o time (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Fluminense também tem desfalques

Pelo lado do Fluminense, o técnico Mano Menezes também tem desfalques. Keno e Marcelo estão suspensos, Serna está lesionado e Thiago Silva, ainda com dores no calcanhar esquerdo, também está fora.

Os dois jogadores que estiveram com suas seleções estão confirmados. Arias, que jogou pela Colômbia, está bem fisicamente e vai para o jogo. Bernal esteve a serviço da seleção uruguaia, mas não chegou a entrar em campo.

O Fluminense precisa vencer o clássico para seguir fora da zona de rebaixamento. Mas um tropeço, aliado a uma vitória do Corinthians — que recebe o Ahtletico-PR no mesmo horário — ou do Vitória, que no sábado recebe o Bragantino, colocará o time na zona da degola.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x FLUMINENSE

30ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse SP)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno (Evertton Araújo), Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Léo Ortiz e Alcaraz; Michael (Matheus Gonçalves), Bruno Henrique e Gabigol.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e PH Ganso; Lima, Arias (Marquinhos) e Kauã Elias.