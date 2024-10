Matemática livra Fluminense do rebaixamento com 100% no Maracanã

Mano Menezes observa treino do Fluminense de olho no Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense vê como chave os jogos restantes do Brasileirão no Maracanã para fugir da zona de rebaixamento. O Tricolor tem seis partidas a serem disputadas no Rio de Janeiro, embora entre como visitante no clássico com o Flamengo, na quinta-feira (17).

Com 30 pontos na competição, o Time de Guerreiros ocupa a 16ª colocação e flerta com o Z4 apesar do crescimento desde a chegada de Mano Menezes. A equipe tem a chance de chegar a 48 pontos e se livrar do risco de queda caso tenha um aproveitamento de 100% atuando em casa.

Segundo os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de um clube ser rebaixado na atual edição do Brasileirão com 48 pontos é de 0,001%. Com isso, o Fluminense precisa fazer apenas os deveres de casa para espantar o susto que o rondou durante boa parte de 2024.

O desafio do Tricolor se inicia contra o Flamengo, que talvez poupe seus principais atletas por conta do pouco tempo de descanso entre o fim da Data Fifa e o clássico. Mas também porque o Rubro-Negro também tenha uma decisão no fim de semana contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Além do rival regional, o Fluminense recebe Athletico-PR, Grêmio, Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, sendo quatro confrontos considerados diretos na luta contra a queda. Por conta disso, os jogos no Maracanã ganham uma importância ainda maior para a equipe de Mano Menezes.

Fluminense na Sul-Americana?

Caso o Fluminense consiga fazer 100% dos pontos possíveis atuando em casa, o Tricolor pode sonhar com a possibilidade de jogar na Sul-Americana em 2025. Segundo a UFMG, o time que fizer 48 pontos tem 82,9% de chance de atuar no torneio continental.

Caso não consiga vencer todos os jogos que serão disputados no Maracanã, a equipe de Mano Menezes também tem quatro jogos fora do Rio de Janeiro para pontuar. O Time de Guerreiros encara Vitória, Internacional, Athletico-PR e Palmeiras na estrada.