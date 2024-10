Reta final do Brasileirão tem rodada prevista em meio à data Fifa

Botafogo, do selecionável Luiz Henrique, deve ter jogo do Brasileirão antecipado (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 12:00 • Rio de Janeiro

Se não houver mudanças, a próxima data Fifa poderá causar uma série de desfalques aos clubes brasileiros bem em meio à reta final do Brasileirão e atingir em cheio o planejamento de clubes que brigam pelo título, por vaga nas competições continentais ou contra o rebaixamento.

Isso acontece porque a rodada 33 do Campeonato Brasileiro está marcada para acontecer na quarta-feira, 13 de novembro, dois dias após o início da janela da data Fifa, que se estende por nove dias. A Seleção Brasileira, por exemplo, começa a se apresentar no dia 11. No dia 14 jogará na Venezuela pela 11ª rodada das Eliminatórias.

Diferentemente do que aconteceu até aqui, a CBF marcou uma rodada cheia do Brasileirão em meio ao período dedicado às seleções. O motivo foi a suspensão de rodadas em maio por causa das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Assim, o atual líder Botafogo — que cedeu sete jogadores para as seleções de Brasil, Argentina, Paraguai, Venezuela e Angola na última data Fifa — poderá ter de jogar com mais de meio time reserva diante do Cuiabá. Palmeiras e Flamengo, que também buscam o título do Brasileirão, e Corinthians, que luta contra o rebaixamento, são outros que seriam fortemente impactados.

Igor Jesus deve ganhar nova chance na Seleção Brasileira na próxima data Fifa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

CBF estuda antecipar jogos do Brasileirão na data Fifa

A CBF tem recebido manifestação dos clubes e já se movimenta para antecipar alguns jogos. Há espaço no calendário para os dois finais de semana anteriores, mas não para todos.

O Brasileirão não tem rodadas previstas para os dias 2, 3, 9 e 10 de novembro porque aqueles dois finais de semana estão reservados para as finais da Copa do Brasil. Assim, é possível que alguns dos jogos da rodada 33 do Campeonato Brasileiros sejam realocados para algum desses dias. Já há sinalização de que Botafogo x Cuiabá se enfrentem no dia 9.

A definição, contudo, só deve acontecer após as semifinais da Copa do Brasil, cujos jogos entre Vasco x Atlético-MG, e Corinthians x Flamengo, acontecem neste final de semana. Isso porque os clubes que avançarem à final da competição, por óbvio, não poderão ter seus jogos do Brasileirão antecipados para aquelas datas.