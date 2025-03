São Paulo vence último jogo antes de estreia no Brasileirão; veja como foi

O São Paulo realizou neste sábado (22) seu último jogo antes de estrear pelo Brasileirão no próximo fim de semana. Diante do São Bernardo, no MorumBis, o time comandado por Luis Zubeldía disputou dois tempos de 45 minutos e venceu nas duas etapas. A primeira por 1 a 0 e a segunda por 3 a 2.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A partida teve como objetivo colocar a equipe para trabalhar logo antes de iniciar a maratona de jogos, que envolve partidas da Libertadores e Copa do Brasil. Além disso, o técnico argentino aproveitou para fazer testes e dar minutagem a atletas com menos jogos neste ano ou que estão retornando de lesão.

Foi o caso de Luiz Gustavo, que fraturou o pé ainda em janeiro, quando disputava a pré-temporada nos EUA, e tirou o volante de todo o campeonato estadual. O meia disputou os primeiros 45 minutos de jogo.

A volta de Luiz Gustavo chegou em bom momento, já que Pablo Maia, que também retornou no começo do ano após grave lesão em 2024, sofreu problemas musculares e está fora de atuação.

São Paulo venceu o São Bernardo (Fotos: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O time do 1º tempo

Na primeira etapa, Zubeldia foi a campo com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano, Ferreira e André Silva.

Substituindo Calleri, lesionado, André Silva correspondeu mais uma vez e fez o gol da vitória, que saiu após assistência e Igor Vinicius.

Time do 2º tempo

Para a segunda parte do jogo-treino, Zubeldia trocou todos os 11 atletas e foi a campo com: Jandrei; Cédric,Ruan, Alan Franco e Wendell; Negrucci, Marcos Antonio e Alves; Erick, Lucas Ferreira e Ryan.

Na etapa final, o São Paulo aplicou 3 a 2 e viu seu trio de crias da base balançar as redes. Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco anotaram os gols nos últimos 45 minutos