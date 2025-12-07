O Bahia está escalado para a última partida do ano. A equipe comandada por Rogério Ceni fecha a temporada a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Em campo, o Tricolor tem o retorno do volante titular Jean Lucas.

O atleta cumpriu suspensão na vitória da última quarta-feira contra o Sport depois de ter levado o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Juventude. Neste domingo, ele assume a vaga de Rodrigo Nestor no meio de campo.

As únicas baixas do Bahia são o zagueiro David Duarte, o meia Michel Araújo e o atacante Sanabria, todos eles seguem em recuperação de lesão na fisioterapia.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia; veja abaixo a escalação contra o Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Fluminense

Dessa forma, a escalação do Bahia contra o Fluminense é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Já o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Nonato, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.

FLUMINENSE X BAHIA

Brasileirão – 38ª rodada

📆 Data e hora: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)