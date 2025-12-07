menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Escalação do Bahia: Jean Lucas volta a campo contra o Fluminense

Tricolor baiano depende só de si para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 07/12/2025
15:04
Flâmula do Bahia no vestiário da Arena Fonte Nova (Foto: Catarina Brandão / EC Bahia)
imagem cameraFlâmula do Bahia no vestiário da Arena Fonte Nova (Foto: Catarina Brandão / EC Bahia)
O Bahia está escalado para a última partida do ano. A equipe comandada por Rogério Ceni fecha a temporada a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Em campo, o Tricolor tem o retorno do volante titular Jean Lucas.

O atleta cumpriu suspensão na vitória da última quarta-feira contra o Sport depois de ter levado o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Juventude. Neste domingo, ele assume a vaga de Rodrigo Nestor no meio de campo.

As únicas baixas do Bahia são o zagueiro David Duarte, o meia Michel Araújo e o atacante Sanabria, todos eles seguem em recuperação de lesão na fisioterapia.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Rogério Ceni comanda treino do Bahia; veja abaixo a escalação contra o Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

➡️Veja o que o Bahia precisa para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

Escalação de Bahia e Fluminense

Dessa forma, a escalação do Bahia contra o Fluminense é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Já o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Nonato, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.

FLUMINENSE X BAHIA
Brasileirão – 38ª rodada

📆 Data e hora: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)

