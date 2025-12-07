Escalação do Bahia: Jean Lucas volta a campo contra o Fluminense
Tricolor baiano depende só de si para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia está escalado para a última partida do ano. A equipe comandada por Rogério Ceni fecha a temporada a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Em campo, o Tricolor tem o retorno do volante titular Jean Lucas.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
O atleta cumpriu suspensão na vitória da última quarta-feira contra o Sport depois de ter levado o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Juventude. Neste domingo, ele assume a vaga de Rodrigo Nestor no meio de campo.
As únicas baixas do Bahia são o zagueiro David Duarte, o meia Michel Araújo e o atacante Sanabria, todos eles seguem em recuperação de lesão na fisioterapia.
➡️Veja o que o Bahia precisa para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores
Escalação de Bahia e Fluminense
Dessa forma, a escalação do Bahia contra o Fluminense é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Já o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Nonato, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.
🔥Simule aqui todos os resultados da Copa do Mundo 2026
FLUMINENSE X BAHIA
Brasileirão – 38ª rodada
📆 Data e hora: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias