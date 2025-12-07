menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Fortaleza está escalado para visitar o Botafogo na Série A

Tricolor enfrenta os cariocas em jogo decisivo

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 07/12/2025
15:04
Fortaleza enfrenta o Botafogo neste domingo (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
imagem cameraFortaleza enfrenta o Botafogo neste domingo (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Botafogo, neste domingo (7), no Estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília), pela Série A. Caso vença o confronto, que vale pela 38ª rodada, a equipe garantirá a permanência no campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Tricolor do Pici vem de vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, em casa, pela Série A. O Botafogo visitou o Cruzeiro em tal rodada e empatou por 2 a 2.

Palermo não terá o goleiros João Ricardo, o zagueiro Brítez e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Yago Pikachu entra no lugar de Herrera, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

continua após a publicidade

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Yago Pikachu, Bareiro e Breno Lopes.

Do outro lado, o Corinthians de Dorival Júnior vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Léo Linck; Vitinho, Gabriel, Marçal e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Álvaro Montoro; Artur, Arthur Cabral e Barrera.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FORTALEZA
38ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Gabriel, Marçal e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Álvaro Montoro; Artur, Arthur Cabral e Barrera. Técnico: Davide Ancelotti.

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Yago Pikachu, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias