Fortaleza está escalado para visitar o Botafogo na Série A
Tricolor enfrenta os cariocas em jogo decisivo
O Fortaleza está escalado para o duelo diante do Botafogo, neste domingo (7), no Estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília), pela Série A. Caso vença o confronto, que vale pela 38ª rodada, a equipe garantirá a permanência no campeonato.
O Tricolor do Pici vem de vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, em casa, pela Série A. O Botafogo visitou o Cruzeiro em tal rodada e empatou por 2 a 2.
Palermo não terá o goleiros João Ricardo, o zagueiro Brítez e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Yago Pikachu entra no lugar de Herrera, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Yago Pikachu, Bareiro e Breno Lopes.
Do outro lado, o Corinthians de Dorival Júnior vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Léo Linck; Vitinho, Gabriel, Marçal e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Álvaro Montoro; Artur, Arthur Cabral e Barrera.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FORTALEZA
38ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Gabriel, Marçal e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Álvaro Montoro; Artur, Arthur Cabral e Barrera. Técnico: Davide Ancelotti.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Yago Pikachu, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
