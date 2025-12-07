O Corinthians está escalado para o confronto contra o Juventude, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 38ª rodada do Brasileirão, e marca o fim da competição nacional para o clube alvinegro.

continua após a publicidade

Visando as semifinais da Copa do Brasil, Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa para o duelo, sem a presença de diversos titulares. Yuri Alberto e Garro seguem sob os cuidados do departamento médico. O meia argentino trata um estiramento muscular do solear, enquanto o centroavante tem um edema na sínfise púbica, e estão afastados do gramado.

A grande novidade é a presença de Memphis entre os relacionados. O holandês se recuperou de um edema ósseo no joelho esquerdo, e iniciou a transição física nesta semana. O camisa 10 inicia o duelo entre os reservas.

continua após a publicidade

Para o confronto contra o Juventude, Dorival Júnior conta com os retornos do lateral-direito Matheuzinho e do volante Charles, que cumpriram suspensão na derrota para o Fortaleza, na quarta-feira (3). O volante retorna ao time titular.

Félix Torres, José Martínez, Talles Magno e Romero voltam a ter oportunidades entre os onze iniciais do Timão para o confronto.

O Corinthians entra em campo com: Kauê; Félix Torres, João Pedro, Angileri e José Martínez; André Carrillo, Charles e Hugo; Talles Magno, Kayke e Romero.

continua após a publicidade

O Juventude inicia o jogo com: Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Bernardo e Marcelo Hermes; Caíeque, Daniel Peixoto, Jadson e Mandaca; Nenê e Gabriel Taliari.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Kayke será titular do Timão contra o Juventude (Foto: Caio De Sousa/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Chance para os jovens do Corinthians

Kayke inicia entre os onze titulares após quatro meses. A última vez foi na vitória por 3 a 2 sobre o Vasco, em agosto. Aposta de Dorival Júnior, o atleta só atuou em oito partidas durante a temporada.

No gol, a novidade é a presença de Kauê. O goleiro faz a sua estreia entre os profissionais do Timão. Hugo Souza não foi nem relacionado para o duelo. O meia Guilherme Amorim, de 17 anos, ficará no banco de reservas pela primeira vez.

De olho na Sul-Americana

Em décimo lugar, o Corinthians precisa vencer para garantir uma vaga na próxima Sul-Americana sem depender de outros resultados. O Juventude é o penúltimo colocado e entra em campo rebaixado. A temporada ainda não se encerra para o Timão. A equipe entra em campo na próxima quarta-feira (10), no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro.