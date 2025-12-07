Escalação do Vitória: Jair Ventura tem baixas na zaga contra o São Paulo
Vitória precisa vencer e torcer contra adversários para seguir na elite
O Vitória está definido para enfrentar o São Paulo em jogo decisivo logo mais às 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 38ª rodada do Brasileirão. Com desfalques de dois titulares na zaga, Jair Ventura precisou quebrar a cabeça para escalar o onze inicial.
O zagueiro Edu ainda se recupera de lesão no músculo anterior da coxa, enquanto Lucas Halter sentiu incômodo na coxa durante a partida contra o Bragantino. Nenhum dos dois apareceu em campo no treino aberto e não foram relacionados neste domingo.
Assim, o trio de zaga vai ser formado por Zé Marcos, Neris e Camutanga. Outro que está presente entre os relacionados é o atacante Erick, que está emprestado pelo São Paulo mas vai em campo, já que o Vitória pretende pagar a multa de R$ 1 milhão. A ideia da diretoria é abater esse valor de uma futura compra do jogador.
Escalação de Vitória e São Paulo
Neste cenário, o Vitória vai a campo com: Thiago Couto; Camutanga, Neris e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.
Já o São Paulo começa com: Rafael, Cedric, Arboleda e Sabino; Toloi, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano e Tapia.
VITÓRIA x SÃO PAULO
38ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x São Paulo: Premiere;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
