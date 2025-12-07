menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Time todo reserva? Confira escalação do Cruzeiro contra o Santos

O Cruzeiro enfrenta o Santos na tarde deste domingo (7), na Vila Belmiro

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/12/2025
15:02
Camisa 3 do Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio / Cruzeiro)
imagem cameraCamisa 3 do Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio / Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Raposa irá se despedir do Campeonato Brasileiro neste domingo (7), às 16h (de Brasília), em jogo contra o Santos, na Vila Belmiro. Já sem aspirações no torneio, o Cruzeiro chega com uma escalação repleta de jogadores reservas para dar ritmo ao elenco.

continua após a publicidade

Principal contratação para a temporada da Raposa, Gabigol ganha uma oportunidade de jogar como titular dias antes das decisões pela Copa do Brasil. Nesta temporada, o atacante fez apenas 22 jogos como titular, com 13 gols e quatro assistências.

Técnico Leonardo Jardim e Gabigol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Técnico Leonardo Jardim e Gabigol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além do atacante, outros nomes ganham espaço também na defesa. O goleiro Léo Aragão, reserva de Cássio, será titular no duelo contra o Peixe, assim como Jonathan Jesus e João Marcelo.

continua após a publicidade

Nomes de confiança de Leonardo Jardim e que costumam entrar no decorrer das partidas, Matheus Henrique, Walace e Eduardo também ganham oportunidade no 11 inicial no jogo contra o Santos.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Confira escalação do Cruzeiro para enfrentar o Santos

Sendo assim, a Raposa entra em campo com: Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique, Japa, Eduardo; Rayan, Gabigol.

continua após a publicidade

Ficha Técnica de Santos x Cruzeiro

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (7), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Brazão; Igor Vinícius, Frías, Zé Ivaldo, Souza; William Arão, João Schmidt, Neymar; Barreal, Guilherme, Thaciano.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique, Japa, Eduardo; Rayan, Gabigol


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias