Time todo reserva? Confira escalação do Cruzeiro contra o Santos

A Raposa irá se despedir do Campeonato Brasileiro neste domingo (7), às 16h (de Brasília), em jogo contra o Santos, na Vila Belmiro. Já sem aspirações no torneio, o Cruzeiro chega com uma escalação repleta de jogadores reservas para dar ritmo ao elenco.

Principal contratação para a temporada da Raposa, Gabigol ganha uma oportunidade de jogar como titular dias antes das decisões pela Copa do Brasil. Nesta temporada, o atacante fez apenas 22 jogos como titular, com 13 gols e quatro assistências.

Técnico Leonardo Jardim e Gabigol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além do atacante, outros nomes ganham espaço também na defesa. O goleiro Léo Aragão, reserva de Cássio, será titular no duelo contra o Peixe, assim como Jonathan Jesus e João Marcelo.

Nomes de confiança de Leonardo Jardim e que costumam entrar no decorrer das partidas, Matheus Henrique, Walace e Eduardo também ganham oportunidade no 11 inicial no jogo contra o Santos.

Confira escalação do Cruzeiro para enfrentar o Santos

Sendo assim, a Raposa entra em campo com: Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique, Japa, Eduardo; Rayan, Gabigol.

Ficha Técnica de Santos x Cruzeiro

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (7), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Brazão; Igor Vinícius, Frías, Zé Ivaldo, Souza; William Arão, João Schmidt, Neymar; Barreal, Guilherme, Thaciano.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique, Japa, Eduardo; Rayan, Gabigol



