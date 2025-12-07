Atlético-MG está escalado para enfrentar o Vasco pela última rodada do Brasileirão
Equipes entram em campo às 16h na Arena MRV
O Atlético está escalado para encarar o Vasco. Os times se enfrentam neste domingo às 16h na Arena MRV, em jogo válido pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro.
Os times se enfrentam com o mesmo objetivo na competição. Sem chances de vaga na Libertadores via Brasileirão, as equipes buscam garantir a ida a Sul-Americana em 2026. O Galo é o 13° com 45 pontos e o Cruzmaltino é o 12°, também com 45 pontos. O Vasco ainda disputa a Copa do Brasil e caso vença irá a Liberta no próximo ano.
Como chegam os times?
O Galo chega para a partida após ser derrotado dentro de casa por 3 a 0 para o Palmeiras, e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição. A equipe alvinegra não tem mais chances de ir a Libertadores, e ainda não tem vaga garantida na Sul-Americana. Para não depender de outros resultados, precisa vencer o Vasco para se garantir no torneio continental.
O Gigante da Colina está em situação parecida com a do Galo, também não consegue mais ir a Liberta e precisa se confirmar na Sula. O time chega após perder em casa por 2 a 0 para o Mirassol, e vencer apenas uma das últimas sete partidas.
Escalações de Atlético e Vasco
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Saravia, Vitor Hugo e Alonso; Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes e Bernard; Dudu e Rony e Hulk
Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Tche Tche, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Victor Luis; Matheus, Hugo Moura e Paulinho; Matheus França, David e Vegetti
Atlético-MG x Vasco
38° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
📺 VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
