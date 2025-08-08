Centroavante revelado pelo Ceará lidera artilharia na Copa Paulista
Atacante está atuando pelo Primavera-SP
Revelado pelo Ceará, o atacante Brunão vem sendo um dos destaques do Primavera-SP na Copa Paulista. Natural de Fortaleza, o jogador de 27 anos lidera a artilharia da competição, com cinco gols marcados em oito jogos.
Brunão iniciou a sua carreira na base do Ceará. Após a saída, passou por clubes como Cruzeiro, Sampaio Corrêa, Ferroviário e Juventus-SP. O convite do Primavera aconteceu depois de sua atuação com o São Bento, na segunda divisão do Campeonato Paulista. O técnico Fernando Marchiori foi o responsável pela ligação que iniciou as conversas.
— Quando recebi a ligação do Fernando, senti uma confiança grande no meu trabalho. Analisei as possibilidades e fui feliz em vir para o Primavera, graças a Deus e ao nosso trabalho as coisas estão fluindo. O dia a dia é bem leve e as pessoas se ajudam bastante. Gosto muito do projeto do clube, de seguir nesse caminho de vitórias para alcançar, no futuro, o cenário nacional - disse.
— Quero ajudá-los a alcançar esses objetivos e realizar os meus também. Em relação à minha conexão com o Ceará, sou muito grato a tudo o que o clube fez por mim. Tenho amigos até hoje e vivi momentos especiais na minha carreira com essa camisa, com certeza é uma equipe que está marcada na minha história - completou o atacante.
Invicto no torneio, o Primavera lidera o Grupo 3 da Copa Paulista, com 18 pontos. A próxima partida acontecerá no domingo (10), às 11h (de Brasília), contra o XV de Piracicaba.
Próximo jogo do Ceará
Depois do empate contra o Flamengo, o Ceará voltará a campo no próximo domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. O jogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro terá início às 16h (de Brasília).
