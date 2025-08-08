menu hamburguer
Centroavante revelado pelo Ceará lidera artilharia na Copa Paulista

Atacante está atuando pelo Primavera-SP

Brunão, ex-Ceará, está atuando no Primavera (Foto: Rodrigo Menezes)
Brunão, ex-Ceará, está atuando no Primavera (Foto: Rodrigo Menezes)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 08/08/2025
15:13
  • Matéria
  • Mais Notícias

Revelado pelo Ceará, o atacante Brunão vem sendo um dos destaques do Primavera-SP na Copa Paulista. Natural de Fortaleza, o jogador de 27 anos lidera a artilharia da competição, com cinco gols marcados em oito jogos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Brunão iniciou a sua carreira na base do Ceará. Após a saída, passou por clubes como Cruzeiro, Sampaio Corrêa, Ferroviário e Juventus-SP. O convite do Primavera aconteceu depois de sua atuação com o São Bento, na segunda divisão do Campeonato Paulista. O técnico Fernando Marchiori foi o responsável pela ligação que iniciou as conversas.

— Quando recebi a ligação do Fernando, senti uma confiança grande no meu trabalho. Analisei as possibilidades e fui feliz em vir para o Primavera, graças a Deus e ao nosso trabalho as coisas estão fluindo. O dia a dia é bem leve e as pessoas se ajudam bastante. Gosto muito do projeto do clube, de seguir nesse caminho de vitórias para alcançar, no futuro, o cenário nacional - disse.

➡️ Léo Condé valoriza empate do Ceará contra o Flamengo: "Líder da competição"

Brunão, ex-Ceará, está atuando no Primavera (Foto: Rodrigo Menezes)
Brunão, ex-Ceará, está atuando no Primavera (Foto: Rodrigo Menezes)

— Quero ajudá-los a alcançar esses objetivos e realizar os meus também. Em relação à minha conexão com o Ceará, sou muito grato a tudo o que o clube fez por mim. Tenho amigos até hoje e vivi momentos especiais na minha carreira com essa camisa, com certeza é uma equipe que está marcada na minha história - completou o atacante.

➡️ Vina fala em rivalidade e manda recado para a torcida do Ceará

Invicto no torneio, o Primavera lidera o Grupo 3 da Copa Paulista, com 18 pontos. A próxima partida acontecerá no domingo (10), às 11h (de Brasília), contra o XV de Piracicaba.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Flamengo, o Ceará voltará a campo no próximo domingo (10), fora de casa, contra o Palmeiras. O jogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro terá início às 16h (de Brasília).

