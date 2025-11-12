Com hat-trick de Deyverson, Atlético-MG e Fortaleza empatam pelo Brasileirão

Atlético-MG e Fortaleza empataram por 3 a 3 na noite desta quarta-feira (12), na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Hulk, Victor Hugo e Dudu marcaram os gols dos mineiros, enquanto que Deyverson, com um hat-trick, fez os tentos dos cearenses.

Assim, o Galo chegou a 44 pontos, em nono lugar na tabela do campeonato. O Leão foi a 31 pontos, na 19ª colocação.

Atlético-MG e Fortaleza fazem jogo de seis gols

Com objetivos diferentes, Atlético-MG e Fortaleza se encontraram nesta noite em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. Os mandantes buscavam pontuar na briga por vaga na Libertadores e os visitantes tentavam uma reação para deixar a zona de rebaixamento.

O Galo abriu o placar logo no começo do jogo. Rony cruzou pela direita e Hulk se antecipou para balançar as redes. Hulk teve a chance de marcar novamente, mas o atacante parou em defesa do goleiro Brenno.

Deyverson teve a chance do empate em cabeceio, mas parou em Everson. O segundo gol dos mineiros aconteceu pouco depois: Bernard cobrou escanteio e Vitor Hugo subiu entre os marcadores para ampliar o marcador.

Partida entre Atlético-MG e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Tricolor diminuiu nos primeiros instantes do 2º tempo. Após cruzamento na área, Lucas Gazal desviou e a sobra ficou com Deyverson, que voltou a marcar após mais de três meses. O Atlético não demorou para responder e marcou o terceiro gol com Dudu, que aproveitou o erro na saída de bola dos cearenses.

Em jogo elétrico, o Fortaleza teve um pênalti logo na sequência após revisão do VAR. Deyverson cobrou e reduziu a desvantagem. Gustavo Scarpa quase marcou de fora da área, mas a bola passou ao lado da meta.

O empate do Leão veio nos acréscimos. Após cruzamento pela direita, Mancuso desviou e Deyverson apareceu para balançar as redes dos mandantes. Assim, depois do hat-trick do atacante, cada clube ficou com um ponto.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 3 FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 16ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 12/11/2025 - 20h30

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Hulk aos 8 min do 1º T, Victor Hugo aos 47 min do 1º T e Dudu aos 16 min do 2º T (CAM); Deyverson aos 2, 22 e 51 min do 2º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Dudu, Ruan (CAM); Lucas Sasha (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

🏁 VAR: Wagner Reway (SC)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander (Fausto Vera), Igor Gomes e Bernard (Natanael); Hulk (Reinier), Rony (Gustavo Scarpa) e Dudu (Gabriel Menino).

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Guzmán) e Lucas Crispim (Moisés); Herrera (Allanzinho), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Matheus Rossetto).