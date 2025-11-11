No Fortaleza, Deyverson revê Atlético-MG mirando titularidade

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (12), na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O atacante Deyverson, que briga por uma vaga entre os titulares do Leão, encontrará seu ex-clube pela primeira vez desde a saída.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Deyverson atuou pelos mineiros entre 2024 e 2025, com oito gols e duas assistências em 33 duelos. Além de conquistar o Campeonato Mineiro deste ano, o jogador marcou quatro tentos na campanha na Copa Libertadores da temporada passada - o Galo foi vice-campeão.

A transferência para o Fortaleza, por cerca de R$ 7 milhões, aconteceu no último mês de março. O atual contrato é válido até o fim de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

continua após a publicidade

Com a suspensão de Adam Bareiro, que vinha sendo titular sob o comando de Martín Palermo, Deyverson e Lucero disputam um lugar entre os 11 iniciais. O primeiro tem certo favoritismo, já que entrou na reta final do empate contra o Grêmio.

➡️ Com lance incomum, Fortaleza e Grêmio empatam pela Série A

Deyverson em partida do Fortaleza contra o Mirassol (Foto: Pedro Zacchi/C2 Sports)

Com a camisa do Fortaleza, Deyverson soma 31 jogos, tendo cinco gols e uma assistência. O atacante não é titular no Tricolor desde a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no início de outubro.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza terá desfalques importantes contra o Atlético-MG; veja

Além de Bareiro, o zagueiro Brítez e o meio-campista Matheus Pereira estão suspensos diante do Atlético-MG. Já o zagueiro Kuscevic, que seria o substituto imediato de Brítez, viajou para se juntar à seleção do Chile.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do empate, o Fortaleza voltará a campo na próxima quarta-feira (12), fora de casa, contra o Atlético-MG. O duelo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão terá início às 20h30 (de Brasília).