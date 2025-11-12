Torcedores vão à loucura após gol de Hulk em Atlético-MG x Fortaleza: 'Maior da história'
Atacante chegou ao 502º gol na carreira
Contando com o apoio da Massa, o ídolo Hulk abriu o placar para o Atlético-MG contra o Fortaleza, em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, nesta quarta-feira (12), o atacante foi homenageado pelos torcedores mineiros com um mosaico 3D após alcançar a marca de 500 gols na carreira.
O lance em questão aconteceu logo aos sete minutos da primeira etapa. Após um bom cruzamento de Rony, Hulk aproveitou o espaço deixado pela defesa do Fortaleza e chegou completando de primeira para abrir o placar para o Atlético-MG. Com o feito, o camisa 7 chegou ao 502º em sua carreira.
Após o gol, os torcedores do Galo enlouqueceram nas redes sociais. Segundo um dos internautas, Hulk é considerado o maior jogador da história do Atlético-MG. Confira abaixo.
Com o resultado parcial, a equipe comandada por Sampaoli vai pulando para a 8ª posição, com 46 pontos somados. Já o Fortaleza segue estacionado na penúltima colocação e precisa reagir para sair da zona de rebaixamento.
