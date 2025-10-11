Com hat-trick, Atlético-MG vence Cruzeiro em amistoso de ídolos

Ídolos do Atlético Mineiro e do Cruzeiro se enfrentaram neste sábado (11), no Mineirão, em jogo comemorativo aos 60 anos do estádio. O Galo, comandado por Ronaldinho, bateu a Raposa, liderada por Alex, por 3 a 2.

O destaque do jogo foi Diego Tardelli, que marcou os três gols do Atlético Mineiro. Wendel e Egídio diminuíram o placar para a Raposa. Os ídolos do Galo foram superiores na partida e conseguiram construir a vantagem toda ainda na primeira etapa.

Apesar do resultado, o clima no Mineirão era de festa. Pelo lado do Galo, Ronaldinho Gaúcho comandou o time preto, formado por jogadores que já defenderam o clube. Ele permaneceu em campo até parte da segunda etapa, saindo antes do término da partida.

Na equipe azul, Alex assumiu a liderança, cercado de ex-atletas que fizeram história pelo Cruzeiro. O meia quase marcou um golaço de cobertura, mas também deixou o gramado antes do fim do jogo. Além dos ex-craques, cada time contou com um reforço do América-MG: Somália vestiu a camisa do Galo, enquanto Moisés entrou em campo pelo Cruzeiro.

Alex e Ronaldinho lideraram Cruzeiro e Atlético Mineiro, respectivamente, em amistoso festivo para aniversário de 60 anos do Mineirão (Foto: Reprodução/Instagram/mineirao)

Renê Santana, filho de Telê Santana, ex-técnico da seleção brasileira e campeão mundial pelo São Paulo, esteve à frente do time de Ronaldinho Gaúcho. Do outro lado, Adilson Batista, que já comandou o Cruzeiro, dirigiu a equipe liderada por Alex.

O Atlético Mineiro iniciou o jogo com: Eduardo, Lima, Léo Silva, Cláudio Caçapa, Richarlyson, Pierre, Leandro Donizete, Dátolo, Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli e Rafael Moura.

A equipe do Cruzeiro iniciou a partida com: Gomes, Maurinho, Léo, Gladstone, Egídio, Fabrício, Ricardinho, Alex, Montillo, Marcelo Ramos e Geovanni.