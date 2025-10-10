Cruzeiro completa 50 jogos oficiais em 2025 contra o Atlético-MG

O clássico contra o Atlético-MG, quarta-feira (15), na Arena MRV, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será o 50º jogo oficial do Cruzeiro na temporada 2025. Uma análise do desempenho da equipe celeste nessas partidas mostra uma nítida evolução, principalmente após a chegada do técnico Leonardo Jardim.

A temporada não começou boa para o Cruzeiro, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Os 10 primeiros jogos oficiais foram pelo Campeonato Mineiro – os três últimos já com Leonardo Jardim. A Raposa fez, na primeira fase, apenas a sexta melhor campanha (classificou-se com líder do Grupo C) e foi eliminada na semifinal, nos pênaltis, pelo América, após dois empates por 1 a 1.

Depois de mais de um mês sem jogos oficiais, o Cruzeiro estreou no Brasileirão, em 29 de março, com a vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Mineirão. Três dias depois houve a estreia na Copa Sul-Americana, cercada de muita expectativa, por causa do vice-campeonato alcançado em 2024. Mas, assim como no Estadual, a campanha foi muito ruim, e a Raposa foi eliminada ainda na primeira fase, com apenas uma vitória em seis jogos contra equipes sem tradição no futebol sul-americano.

No Brasileirão, a equipe embalou a partir da terceira rodada, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, quando Leonardo Jardim alterou a escalação. Os atacantes Gabigol e Dudu e o lateral William foram para o banco, e o meia Matheus Henrique foi afastado por contusão. O treinador reforçou a marcação, com Lucas Silva e Christian. Villalba e Kaio Jorge também ganharam lugar na equipe – Wanderson já era titular desde a primeira rodada.

Cruzeiro tem aproveitamento de 58,5% na temporada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em maio, começou a participação do Cruzeiro na Copa do Brasil, já na terceira fase, por ter sido o nono colocado do Brasileirão de 2024. A equipe passou com facilidade pelo Vila Nova-GO, eliminou o CRB, nas oitavas de final, e derrotou o rival Atlético-MG duas vezes por 2 a 0, nas quartas de final. Em seis jogos, não sofreu um gol sequer e, em dezembro, vai enfrentar o Corinthians, na semifinal.

No Brasileirão, com uma sequência de 11 rodadas sem derrota, o Cruzeiro passou a brigar pelas primeiras colocações com Flamengo e Palmeiras. No momento, ocupa a terceira colocação, com 52 pontos, três atrás dos dois concorrentes diretos na briga pela liderança.

Além dos 49 jogos oficiais, o Cruzeiro disputou cinco partidas amistosas em 2025. Pela Florida Cup, em janeiro, em Orlando (EUA), empatou com São Paulo (1 a 1) e Atlético-MG (0 a 0). Na preparação para o Brasileirão, outro empate: 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP). E, na pausa do Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa, a equipe celeste disputou a Vitória Cup, com derrota para o Defensa y Justicia (1 a 0) e vitória sobre o Banfield (1 a 0).

Veja o desempenho do Cruzeiro em 2025, por competição:

Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró G. contra Aprov. Mineiro 10 3 4 3 13 11 43,3% Sul-Americana 6 1 2 3 5 7 27,8% Copa do Brasil 6 5 1 0 11 0 88,9% Brasileirão 27 15 7 5 40 20 64,2% Total 49 24 14 11 69 38 58,5%

Quem mais jogou pelo Cruzeiro em 2025:

Cássio, 44 jogos Fabrício Bruno, 43 Lucas Romero, 42 Kaiki, Matheus Pereira e Eduardo, 40 William, Lucas Silva e Gabigol, 38 Christian e Kaio Jorge, 36 Villalba, 35

Os principais artilheiros do Cruzeiro em 2025: