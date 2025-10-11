‘Batalha dos Aflitos’? Torcida do Náutico invade campo após acesso; veja o vídeo
Timbu venceu Brusque e subiu para a segunda divisão
- Matéria
- Mais Notícias
A última rodada da Série C trouxe muita emoção, principalmente para os torcedores do Náutico. O clube de Recife precisava de uma combinação de resultados para garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano, e conseguiu isso de forma heroica.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Com reviravolta, Série C define acessos e finalistas; veja quem subiu
Futebol Nacional11/10/2025
- Futebol Nacional
Goiás arranca empate com o Athletic, mas pode deixar o G-4 da Série B
Futebol Nacional11/10/2025
- Palmeiras
Abel faz série de mudanças e promove ataque inédito no Palmeiras
Palmeiras11/10/2025
O Timbu venceu o Brusque por 2 a 1 nos Aflitos, e com a derrota do Guarani por 2 a 0 para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, garantiu o acesso. Hélio Borges marcou para o Náutico no primeiro tempo, mas a equipe catarinense empatou após gol contra de Mateus Silva.
Os últimos minutos do jogo nos Aflitos foram emocionantes. Aos 42 minutos da etapa final, o árbitro marcou uma penalidade para o Náutico, até aquele momento, o Brusque estava subindo para a segunda divisão. Paulo Sérgio cobrou e marcou o gol da vitória.
No último lance do jogo, a arbitragem marcou uma penalidade para o Brusque, que poderia acabar com o sonho do Timbu, mas após revisão do VAR, marcou impedimento. O apito final gerou uma comoção dos torcedores nos Aflitos.
Assim como em 2019, os torcedores do Náutico invadiram o gramado dos Aflitos. Em poucos minutos, as imagens de emoção do treinador Hélio dos Anjos, ou do goleiro Muriel, foram substituídas por uma massa de torcedores alvirrubros, que não escondias as lágrimas pelo acesso.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Reviravolta
O Náutico sofreu duas derrotas traumáticas na segunda fase da Série C, para Ponte Preta e Guarani, atuando como mandante. A vaga parecia distante, mas o Timbu conseguiu uma reviravolta nas últimas rodadas.
A equipe comandada por Hélio dos Anjos arrancou dois empates como visitante, contra os dois campineiros, e após a vitória sobre o Brusque, garantiu a segunda colocação do Grupo C e o acesso à Série B do Brasileirão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias