Lyanco é operado e recebe carinho de companheiro de Atlético-MG

O Atlético informou que o zagueiro Lyanco passou por cirurgia nesta sexta-feira (10) para correção da ruptura do tendão de aquiles esquerdo. O procedimento foi realizado por Otaviano de Oliveira e Rodrigo Barretos, médicos do clube, e foi bem sucedido.

Lyanco se lesionou na última quarta-feira (8), na vitória por 3 a 1 contra o Sport, na Arena MRV, em jogo atrasado da 14° rodada do Brasileirão. O zagueiro sentiu logo no início da partida após uma queda em jogada de bola aérea.

Lyanco após substituição por lesão no primeiro tempo de Atlético x Sport (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Antes da cirurgia, o novo capitão do Galo utilizou as redes sociais para se comunicar com a torcida atleticana sobre a lesão.

"Boa tarde a todos! Estou um tempo sem rede social, mas estou aqui para passar a todos que torcem por mim e pelo Galo! Irei passar por uma cirurgia no tendão de Aquiles, onde tive uma ruptura total! Deus sabe de todas as coisas, mesmo sem entender, continuo confiando naquele que me Guia".

"Momento triste, muito triste pra mim, minha familia, que independente de tudo, estava vivendo muito feliz e honrado pelo meu momento no Galo! Como líder, capitão todos poderão contar comigo! Estarei sempre aqui. Um beijo no coração de todos e que Deus vos abençoe!”

Carinho de Bernard com Lyanco

Após a cirurgia, Bernard visitou Lyanco no Hospital e demonstrou seu carinho com um buquê de flores. O zagueiro atleticano registrou o momento nas redes sociais agradecendo o companheiro de equipe. "Amo sua vida! Você e sua família! Amo você, irmão!"

