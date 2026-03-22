Com golaço de trivela, Vitória bate o Mirassol no Brasileirão
Time baiano chegou à décima colocação da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Vitória superou o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (22), pelo Brasileirão, no Barradão. O único gol do confronto foi marcado por Baralhas, de trivela.
Como foi o jogo?
O Mirassol teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. O Vitória, mais objetivo, assustou principalmente em jogadas rápidas e chutes de média distância, com Erick e Matheuzinho exigindo boas defesas de Walter. Aos 27 minutos, os donos da casa abriram o placar: Erick iniciou a jogada, Ramon cruzou na área, a defesa paulista afastou mal e Baralhas apareceu para pegar a sobra e acertar um belo chute de três dedos, colocando o Rubro-Negro em vantagem. Depois do gol, o Mirassol até tentou responder, mas seguiu com pouca criatividade, e sua melhor oportunidade veio já nos acréscimos, quando João Victor desviou de cabeça na pequena área e parou em Lucas Arcanjo.
No segundo tempo, o Mirassol voltou mais agressivo e passou a rondar a área do Vitória, principalmente em bolas levantadas e chutes de fora. Galeano teve boa chance de cabeça, Edson Carioca arriscou de média distância e Negueba quase surpreendeu em chute do meio-campo, mas o time paulista esbarrou na falta de pontaria e na boa atuação defensiva do Vitória. O time baiano, por sua vez, conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos e também criou oportunidades, como na falta cobrada por Jamerson e em contra-ataques puxados por Renzo López e Anderson Pato.
Na reta final, o Mirassol aumentou a pressão, empurrou o Vitória para o campo de defesa e tentou o empate até os acréscimos. Reinaldo teve uma das melhores chances em chute forte de fora da área, e o time paulista acumulou escanteios e bolas na área, mas encontrou resistência da defesa rubro-negra, especialmente nas intervenções de Cacá e Lucas Arcanjo. O Vitória se fechou, apostou nos contra-ataques e quase ampliou com Renzo López, que roubou a bola no campo de defesa e saiu livre, mas foi desarmado na dentro da área.
O que vem por aí para Vitória e Mirassol?
Com o resultado, o Vitória foi a dez pontos e subiu para a décima posição do Brasileirão. O Mirassol estacionou nos seis pontos e caiu para a décima oitava colocação, dentro da zona de rebaixamento.
Agora, os times ficam sem compromissos imediatos por conta da pausa para a Data Fifa. Tanto Mirassol, quanto Vitória, voltam a campo apenas no dia primeiro de abril, 19h30 e 20h (de Brasília), e visitam Botafogo e Cruzeiro, respectivamente.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias