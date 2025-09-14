Atuação de ex-Fluminense em Vasco x Ceará repercute: ‘Efetivo’

Jogando em São Januário, o Ceará vai arrancando um empate contra o Vasco pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um bonito gol de falta de Philippe Coutinho, o atacante Galeano empatou o confronto para o Vozão.

Com a vantagem no placar, o Vasco tentou sair jogando dentro da sua área, mas não contava com a pressão do Vozão. Após um erro de passe do volante Matheus Cocão, o atacante, ex-Fluminense, Paulo Baya recuperou a bola, acertou um bonito chute e acabou parando em Léo Jardim. Na sobra, Galeano empatou.

Fundamental no lance que ocasionou o empate do Ceará na partida, Paulo Baya vem sendo bastante elogiado nas redes sociais. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Vozão vai se mantendo na 11ª posição, com 27 pontos somados. Por outro lado, o Vasco joga pressionado, diante de sua torcida, e precisa vencer para fugir da luta contra o rebaixamento. Com 23 pontos, o Cruzmaltino ocupa a 15ª colocação.

