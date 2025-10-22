Ceará, Fortaleza e Sport veicularam, na última terça-feira (21), uma nota solicitando o reconhecimento de títulos nacionais pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os clubes desejam que os Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 ganhem status de Campeonatos Brasileiros.

O principal argumento das equipes é que, naqueles anos, o Torneio Norte-Nordeste foi visto erroneamente como uma competição regional, sendo que era parte de um projeto de nacionalização do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Desportos (CBD), CBF da época, era a responsável pela ideia.

Assim, a tendência é que a CBF aceite o pedido dos clubes. A informação é do jornalista Marcel Rizzo, do Estadão. O colunista afirmou que o Nordeste é visto como uma importante base de apoio na gestão do presidente Samir Xaud, que assumiu o cargo na confederação em maio deste ano.

No entanto, a CBF deseja avaliar o pedido a partir de um parecer técnico. Em 2010, quando a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa foram unificados ao Campeonato Brasileiro, registros históricos serviram como base para a decisão.

Cientes dessa necessidade, Ceará, Fortaleza e Sport não começaram as movimentações recentemente. O trio, com apoio da Federação Cearense de Futebol (FCF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), trabalha em conjunto no tema desde o segundo semestre de 2023, reunindo informações históricas e jurídicas.

— Num gesto de união e resgate histórico, as entidades signatárias reforçam que o pleito não busca criar privilégios, mas apenas corrigir uma injustiça esportiva, com base no mesmo princípio que levou a CBF, em 2010, a reconhecer a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro - diz a nota emitida pelos clubes.

As edições do Torneio Norte-Nordeste

O Torneio Norte-Nordeste aconteceu em três edições. O Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. Assim, caso o pleito seja reconhecido pela CBF, os três clubes passarão a ser considerados campeões brasileiros.

O Sport ficou com o título em 1968 ao superar o Remo na decisão. Em 1969, o Ceará conquistou a taça derrotando o mesmo Remo. Em 1970, o Fortaleza foi campeão em um quadrangular, com o Sport sendo vice.

O torneio ainda aconteceria em 1971 (Remo venceu) e 1972 (Sampaio Corrêa foi campeão), mas tais edições fizeram oficialmente parte da Série B.