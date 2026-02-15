Atitude da torcida do Botafogo com jogador do Flamengo repercute: 'Tinha esquecido'

O duelo entre Botafogo e Flamengo está sendo disputado no estádio Nilton Santos, apesar do mando de campo ser da FERJ. A partida válida pelas quartas do Campeonato Carioca segue empatada por 0 a 0, e a atitude da torcida alvinegra com um atleta do Rubro-Negro chamou atenção nas redes sociais.

Toda vez que o goleiro Andrew, do Flamengo, encosta na bola, é vaiado pela torcida do Botafogo. O arqueiro foi revelado pelo Glorioso e teve proposta para voltar ao clube de origem, mas optou pelo rival. Por isso, tem sido hostilizado na sua volta ao Nilton Santos.

Nas redes sociais, a atitude dos torcedores alvinegros chamou muita atenção. Veja os comentários abaixo:

Jogadores do Flamengo antes do duelo com o Botafogo (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)

Veja comentários sobre as vaias para o goleiro

Escalações de Botafogo e Flamengo

O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo no Nilton Santos neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O treinador Martin Anselmi fez mudanças no time titular em relação aos escalados na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão.

Esse é o time do Glorioso no clássico: Neto, Bastos, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Villalba e Matheus Martins

Na zaga, Bastos assume a posição de Ythallo. No meio, o lesionado Allan foi substituído por Barrera. No ataque, Arthur Cabral e Artur dão lugar a Villalba e Matheus Martins.

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Botafogo neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória na última terça-feira (10), pelo Brasileirão. Para o clássico, o Rubro-Negro entra em campo com o time quase todo reserva.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.