Rivais se revoltam com 'não expulsão' de jogador do Corinthians: 'Sempre'

Timão venceu em casa por 2 a 0

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
18:52
Memphis Depay, jogador do Corinthians, em acão durante partida contra o Grêmio
imagem cameraGustavo Gomes e Memphis Depay marcaram pelo Corinthians contra o Grêmio (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)
Internautas fizeram fortes cobranças a arbitragem por um cartão vermelho ao lateral do Corinthians, Matheus Bidu. No lance mencionado - uma entrada que atingiu o tornozelo do jogador do Grêmio - o árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) assinalou somente um cartão amarelo ao defensor corintiano.

O Timão venceu o Grêmio por 2 a 0, na Neo Química Arena, com gols de Gustavo Henrique e Memphis Depay. Com o resultado, o Corinthians ganhou uma posição na tabela de classificação e agora ocupa o 9º lugar, com 42 pontos, 11 vitórias, nove empates e 11 derrotas.

Corinthians derrota o Grêmio e sobe na tabela

1º gol do Corinthians:
Aos 15 minutos, surgiu a primeira grande chance do jogo: Garro cruzou pela direita e Yuri Alberto cabeceou para grande defesa de Tiago Volpi. No lance seguinte, após novo escanteio cobrado pelo camisa 8, o goleiro gremista não conseguiu afastar e a bola sobrou para Gustavo Henrique abrir o placar.

Com o Corinthians melhor no jogo, as chances começaram a aparecer com mais frequência. Aos 33, Memphis Depay arriscou de fora da área e acertou a trave.

2º gol do Corinthians:
Aos 32 minutos, Memphis recebeu de Gui Negão e tentou a finalização. A bola desviou no braço de Dodi, e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 10 bateu com segurança, ampliou a vantagem do Corinthians para 2 a 0 e fechou a vitória na Neo Química Arena.

Gustavo Henrique, do Corinthians, comemora seu gol contra o Grêmio (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
O que vem pela frente?

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 19h, no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Já o Grêmio recebe o Cruzeiro no mesmo dia, às 20h, em casa.

