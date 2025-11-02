Globo comete erro grave, e jogo do Corinthians fica fora do ar: 'Botão errado'

Por meados do segundo tempo do duelo entre Corinthians e Grêmio, a transmissão ao vivo do jogo foi cortada no canal fechado do Grupo Globo, o "Premiere". A partida ficou sem transmissão por alguns minutos e voltou com algumas instabilidades no som e na imagem. Na internet, internautas repercutiram e registraram a falha na transmissão.

Veja a repercussão:

Uma decisão da arbitragem em Corinthians x Grêmio, neste domingo (2), causou muita revolta nas redes sociais.

No final do primeiro tempo, Yuri Alberto tentou um passe dentro da área, mas a bola foi interceptada por Noriega. O time do Corinthians ficou pedindo um toque de mão, mas o árbitro Davi Lacerda mandou o jogo seguir, e o VAR também não interferiu.

Nas redes sociais, a decisão da arbitragem em Corinthians x Grêmio repercutiu demais. Os torcedores do Timão ficaram revoltados com o suposto pênalti ignorado. 🗣️Veja o lance e confira a repercussão;

Briga de vizinhos na tabela

O Corinthians faz uma campanha irregular no Brasileirão, ocupando a 10ª colocação com 39 pontos em 30 jogos. O time venceu 10 partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 marcados e 35 sofridos.

O Grêmio aparece logo atrás do Corinthians, também com 39 pontos, mas em desvantagem nos critérios de desempate. O time gaúcho soma 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 33 gols marcados e 38 sofridos.

Corinthians e Grêmio têm um histórico equilibrado ao longo dos 96 confrontos disputados entre as equipes em competições oficiais. O time gaúcho leva ligeira vantagem, com 35 vitórias contra 31 do Corinthians, além de 30 empates.