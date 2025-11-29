Com gol contra, Ceará e Cruzeiro empatam pelo Brasileirão
Equipes se enfrentaram na Arena Castelão
Ceará e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (29), na Arena Castelão, valendo pela 36ª rodada do Brasileirão. Vinicius Zanocelo marcou para o time da casa e Willian Machado (contra) fez o gol dos visitantes.
Assim, o Vovô subiu para 43 pontos, sendo o 14º colocado no torneio. A Raposa foi a 69 pontos, ocupando o terceiro lugar na tabela.
Ceará e Cruzeiro se enfrentaram com objetivos opostos neste sábado. Os mandantes buscavam pontuar na luta contra o rebaixamento e os visitantes queriam seguir na briga pelo título da competição nacional.
A Raposa teve boa chance nos primeiros minutos, mas parou no goleiro Bruno Ferreira. O time mineiro seguiu pressionando e arriscou em chutes de fora da área. O Vovô respondeu em cabeceio de Willian Machado, que foi defendido por Cássio.
Christian chegou a balançar as redes em duas oportunidades, mas o impedimento foi marcado nas ocasiões. Assim, as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.
O Cruzeiro teve chance com Sinisterra já nos primeiros minutos do 2º tempo, mas o chute parou em Bruno Ferreira. Pouco depois, os mandantes abriram o placar. Após jogada pela esquerda, Pedro Raul escorou e Mugni ajeitou para Vinicius Zanocelo. O meio-campista bateu de fora da área e balançou as redes no Castelão.
Os visitantes aumentaram a pressão, enquanto que o time da casa começou a apostar nas saídas rápidas. O empate veio após uma bola rebatida na área. O último desvio foi do zagueiro Willian Machado, que marcou contra. O defensor, logo depois, travou Gabriel em boa oportunidade.
Galeano teve grande chance após corte de Cássio em cruzamento, mas o paraguaio chutou para fora. Assim, com o 1 a 1, o Ceará continua ameaçado pelo rebaixamento e o Cruzeiro deixou de ter chances matemáticas de título.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 1 X 1 CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 36ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 29/11/2025 - 21h
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Vinicius Zanocelo aos 11 min do 2º T (CEA); Willian Machado (contra) aos 26 min do 2º T (CRU)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Bahia, Willian Machado (CEA); Walace, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gabriel (CRU)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
🏁 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo (Richardson), Dieguinho (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Vina); Galeano, Pedro Raul (Aylon) e Fernandinho (Paulo Baya).
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Japa) e Matheus Pereira; Arroyo (Sinisterra) e Gabriel (Bolasie).
