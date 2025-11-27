Cruzeiro estreia no Mineiro de 2026 contra o Pouso Alegre, no Mineirão

O Cruzeiro abre a temporada oficial de 2026 enfrentando o Pouso Alegre, no Mineirão, dia 10 de janeiro, às 16h30, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A tabela da primeira fase da competição foi divulgada pela Federação Mineira de Futebol na tarde desta quinta-feira (27).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Estadual de 2026 será disputado em 11 datas – a final está prevista para 8 de março. A fórmula de disputa será a mesma de anos anteriores: 12 times divididos em três grupos, na primeira fase, com o primeiro colocado de cada chave e o melhor segundo colocado se classificando para a semifinal. As equipes enfrentam apenas adversários dos outros dois grupos.

A principal novidade no Estadual de 2026 é a volta da final em jogo único. A decisão em uma única partida já havia sido adotada no Mineiro de 2022, quando o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão, com as duas torcidas dividindo igualmente o espaço no estádio.

continua após a publicidade

O Cruzeiro fará apenas dois jogos no anterior do estado, em Tombos e Patos de Minas, além de jogar em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O clássico contra o Atlético-MG será na Arena MRV, no dia 25 de janeiro; e diante do América, no Mineirão, em 8 de fevereiro, seguindo o rodízio feito ano a ano.

➡️Néiser Villarreal manda recado para a torcida do Cruzeiro

Veja os jogos do Cruzeiro na primeira fase do Mineiro de 2026:

1ª rodada: Pouso Alegre – Mineirão – 10/1 (sábado), às 16h30

2ª rodada: Tombense – Almeidão – 14/1 (quarta), às 19h

3ª rodada: Uberlândia – Mineirão – 17/1 (sábado), às 16h30

4ª rodada: Democrata-GV – Mineirão – 22/1 (quinta), às 20h

5ª rodada: Atlético-MG – Arena MRV – 25/01 (domingo), às 16h

6ª rodada: Betim – Arena Vera Cruz – 1º/2 (domingo), às 16h

7ª rodada: América – Mineirão – 8/2 (domingo), às 16h

8ª rodada: URT – Zama Maciel – 14/2 (sábado), às 16h30

Veja a composição de cada um dos três grupos do Mineiro de 2026: