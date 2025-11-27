menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro estreia no Mineiro de 2026 contra o Pouso Alegre, no Mineirão

A Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela do Estadual nesta quinta-feira (27)

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 27/11/2025
17:16
Campeonato Mineiro 2025 (Foto: Cris Mattos/FMF)
imagem cameraTabela do Campeonato Mineiro de 2026 foi divulgada nesta quinta-feira (27), pela FMF (Foto: Cris Mattos/FMF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro abre a temporada oficial de 2026 enfrentando o Pouso Alegre, no Mineirão, dia 10 de janeiro, às 16h30, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A tabela da primeira fase da competição foi divulgada pela Federação Mineira de Futebol na tarde desta quinta-feira (27).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Estadual de 2026 será disputado em 11 datas – a final está prevista para 8 de março. A fórmula de disputa será a mesma de anos anteriores: 12 times divididos em três grupos, na primeira fase, com o primeiro colocado de cada chave e o melhor segundo colocado se classificando para a semifinal. As equipes enfrentam apenas adversários dos outros dois grupos.

A principal novidade no Estadual de 2026 é a volta da final em jogo único. A decisão em uma única partida já havia sido adotada no Mineiro de 2022, quando o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão, com as duas torcidas dividindo igualmente o espaço no estádio.

continua após a publicidade

O Cruzeiro fará apenas dois jogos no anterior do estado, em Tombos e Patos de Minas, além de jogar em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O clássico contra o Atlético-MG será na Arena MRV, no dia 25 de janeiro; e diante do América, no Mineirão, em 8 de fevereiro, seguindo o rodízio feito ano a ano.

➡️Néiser Villarreal manda recado para a torcida do Cruzeiro

Veja os jogos do Cruzeiro na primeira fase do Mineiro de 2026:

  • 1ª rodada: Pouso Alegre – Mineirão – 10/1 (sábado), às 16h30
  • 2ª rodada: Tombense – Almeidão – 14/1 (quarta), às 19h
  • 3ª rodada: Uberlândia – Mineirão – 17/1 (sábado), às 16h30
  • 4ª rodada: Democrata-GV – Mineirão – 22/1 (quinta), às 20h
  • 5ª rodada: Atlético-MG – Arena MRV – 25/01 (domingo), às 16h
  • 6ª rodada: Betim – Arena Vera Cruz – 1º/2 (domingo), às 16h
  • 7ª rodada: América – Mineirão – 8/2 (domingo), às 16h
  • 8ª rodada: URT – Zama Maciel – 14/2 (sábado), às 16h30

Veja a composição de cada um dos três grupos do Mineiro de 2026:

  • A – Atlético-MG, Uberlândia, Democrata-GV e URT (um dos caçulas)
  • B – América-MG, Tombense, Betim e Pouso Alegre
  • C – Cruzeiro, Athletic, Itabirito e North (estreante)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias