Gabigol é expulso ainda no primeiro tempo do clássico mineiro

O lance que chamou mais a atenção no primeiro tempo do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, na tarde deste domingo (9), no Mineirão, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, foi a expulsão do atacante Gabigol, ainda aos 29 minutos de jogo.

O lance que causou a expulsão do atacante cruzeirense ocorreu dois minutos antes, quando Gabigol deu uma entrada no zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, no meio-campo, e o acertou com uma cotovelada no rosto. Veja as imagens acima.

O lance seguiu e depois que a bola parou, o árbitro Felipe Fernandes de Lima mostrou cartão amarelo para Gabigol. O árbitro do VAR, Rodolpho Toski Marques, no entanto, chamou o árbitro de campo, que, após rever a jogada, mostrou cartão vermelho para Gabigol.

Os cruzeirenses reclamaram que, ainda no início da partida, o zagueiro Lyanco havia pisado no braço do atacante Dudu, após uma disputa de bola. Nesse caso, o VAR não interveio, e o jogador do Atlético-MG sequer recebeu o cartão amarelo.

Na saída do campo, no intervalo, Lyanco falou sobre o lance com Gabigol

- Foi um lance que vi ele vindo correndo forte. Não sabia que ia chegar dessa maneira. Ele pegou e claro a gente tenta mostrar o máximo possível para o arbitro, para que ele cheque de verdade. E acabou que para a gente ajudou - afirmou o zagueiro Lyanco, na saída para o intervalo.

Após o clássico pela FC Series, em Orlando, em janeiro, que terminou 0 a 0, Lyanco já havia criado uma polêmica com o zagueiro Fabrício Bruno, mas apenas verbalmente.