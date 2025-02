A briga entre torcedores de Cruzeiro e Atlético-MG horas antes do clássico, no bairro São João Batista, em Belo Horizonte, acabou com dezenas de presos e dois torcedores internados em estado grave. Vale lembrar que o duelo será com torcida única e mando da Raposa.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro

Segundo a "Rádio Itatiaia", um homem de 26 anos precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após os confrontos. Outro torcedor também foi atendido no local com perda de massa encefálica.

Os dois internados são torcedores do Atlético-MG. Ao todo, 48 torcedores do Cruzeiro foram presos. A confusão só terminou com a chegada dos agentes, que foram acionados assim que os confrontos começaram.

continua após a publicidade

De acordo com informações da "Rádio Itatiaia", torcedores do Cruzeiro se reuniram no local para caminhar ao estádio, porém teriam sido atacados por atleticanos com barras de ferro e foguetes.

Em imagens compartilhadas, é possível ver que os integrantes das torcidas arremessam objetos e bombas no meio da rua, além do torcedor ferido deitado no chão, sangrando.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Veja o vídeo (cenas fortes)

Cruzeiro x Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG acontecerá neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. A decisão de torcida única aconteceu no início do ano passado "copiando" o modelo de São Paulo, que não há torcida para os dois times quando se trata de clássico.

Os dirigentes de Cruzeiro e Atlético-MG chegaram ao acordo a fim de evitar confusões e brigas entre as torcidas.

Outros casos de briga no futebol brasileiro

O caso mais recente que chocou os torcedores do Brasil ocorreu na última semana entre as torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz, que se envolveram em uma grande confusão antes do confronto do clássico pelo Campeonato Pernambucano.

O confronto resultou em violência e vandalismo. Ao todo, trezes torcedores foram presos e a Justiça baniu as torcidas organizadas dos estádios por cinco jogos.

Nas redes sociais, inúmeros vídeos circularam mostrando cenas de violência nas ruas de Recife, com torcedores usando pedras e pedaços de pau. Um homem foi brutalmente espancado e abusado sexualmente.

O cenário de "guerra" obrigou comerciantes a fecharem seus estabelecimentos. Ao todo, 12 pessoas deram entrada no Hospital da Restauração (HR) com ferimentos resultantes das agressões.