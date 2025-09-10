Comentarista ironiza arbitragem em Corinthians x Athletico: ‘Torneio manchado’

O Athletico-PR teve um gol anulado de forma polêmica no confronto contra o Corinthians, desta quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A marcação revoltou o jornalisata João Paulo Cappellanes, da Band, torcedor declarado do Furacão, que também reclamou de um possível pênalti.

Nas redes sociais, o comunicador realizou uma publicação com críticas acintosas a arbitragem. Cappellanes não poupou palavras para expressar a frustração com a marcação do lance. Na manifestação, ele atacou o VAR e a própria CBF.

- Foi falta no Maycon, mas não foi pênalti no Viveros hahaha. Na moral, pode acabar o jogo que tá feio o que estão fazendo! - diz a primeira publicação do jornalista.

- Tinham que ter vergonha de comemorar essa classificação! Parabéns, arbitragem lixo! Parabéns, VAR lixo! Parabéns, CBF, a vergonha do futebol! Torneio manchado! - diz uma segunda postagem.

Gol anulado

O lance aconteceu aos 24 minutos. Na ocasião, Viveros roubou a bola no meio de campo de Maycon e partiu em velocidade ao campo ofensivo. Mesmo diante de três jogadores do Corinthians, o atacante do Furacão não se intimidou e conseguiu finalizar no canto esquerdo do gol de Hugo Souza para marcar.

Em campo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda não viu nenhuma irregularidade no lance. Contudo, após uma revisão no VAR, a arbitragem marcou uma falta do camisa 9 do Athletico-PR no início da jogada.

Como foi a classificação do Corinthians?

O Corinthians iniciou a partida com a vantagem do empate e, ao lado de sua torcida, controlou o ritmo do duelo. Dorival Júnior escalou a equipe com dois alas, Matheuzinho e Bidu, priorizando as jogadas pelas laterais. Foi assim que aconteceu a primeira finalização, aos 10 minutos. Após cruzamento, Garro arriscou uma bicicleta e a bola passou por cima do gol.

O Timão circulava a bola no meio de campo, mas tinha dificuldades em ser objetivo, e quase pagou por isso. Aos 25 minutos, Riveros roubou a bola de Maycon, carregou, chutou na saída de Hugo Souza e abriu o placar para o Athletico. O árbitro Davi Lacerda revisou o lance no VAR e marcou falta.

O susto acordou o Corinthians, que criou uma boa chance em sequência. Em boa trama ofensiva, Gui Negão recebeu de Memphis, passou para Garro, que deu letra para o holandês finalizar na entrada área, mas Santos fez a defesa. Na reta final, o Athletico respondeu. Viveros dividiu com João Pedro, a bola sobrou para Julimar, que finalizou para fora. Os jogadores da equipe paranaense reclamaram de pênalti no início da jogada.

A soberania na posse de bola surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Gui Negão roubou a bola de Felipinho, serviu Garro, que invadiu a área, driblou o goleiro e completou para as redes. O argentino voltou a marcar após seis meses, a última vez havia sido na semifinal do Paulistão. Ainda antes do intervalo, Memphis pediu para sair e foi substituído por Vitinho.

Com controle do jogo, o Timão ampliou o placar aos 17 minutos. Após boa jogada de Vitinho, Gui Negão brigou com a defesa dentro da área e aproveitou o bate rebate para finalizar na saída de Santos e marcar o segundo do Corinthians.

Aos 25 minutos, Léo Derick cruza, a bola pega na mão de Matheuzinho e o árbitro assinala pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou e Hugo Souza pegou. Foi a oitava penalidade defendida pelo goleiro no Timão. Na reta final, Yuri Alberto entrou no lugar de Gui Negão e voltou a jogar após um mês. A partida terminou 2 a 0.