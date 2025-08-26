Fortaleza aposta em reforços contra o rebaixamento na Série A

Em momento difícil, o Fortaleza está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tentando uma reação para se manter na Série A, a equipe vem apostando em reforços na atual janela de transferências.

O clube já tinha anunciado o lateral-esquerdo Weverson, o meio-campista Matheus Pereira, o ponta Herrera e o centroavante Bareiro nas últimas semanas. O meia, inclusive, vem sendo um dos melhores jogadores do Leão nos últimos embates. Além disso, chegaram os goleiros Vinícius Silvestre e Helton Leite.

Recentemente, o Fortaleza acertou a contratação de mais dois meio-campistas: Pierre veio por empréstimo do Tombense e Pablo Roberto foi contratado de forma definitiva junto ao Casa Pia-POR.

Pablo Roberto fez sua estreia na derrota por 1 a 0 para o Mirassol, sendo titular na escalação de Renato Paiva - substituto de Juan Pablo Vojvoda, demitido em julho. O camisa 70 demonstrou sinais de cansaço na reta final do 1º tempo, o que pode ter sido um dos motivos para a sua substituição no intervalo.

Matheus Pereira, novo reforço do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Tricolor tem ainda um acerto com o meia Yeison Guzmán, que já está no Pici. O anúncio não aconteceu porque a negociação depende da ida de Luquinhas, que já passou pelo Fortaleza, ao Torpedo Moscow-RUS.

Além das chegadas, o Leão promoveu a saída de nomes como o zagueiro David Luiz e o meio-campista Pol Fernández. O atacante Deyverson, anunciado pelo clube em março, foi afastado.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés diante do Mirassol, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (31). A equipe visitará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília).