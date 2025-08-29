O Fortaleza acertou a venda do zagueiro Gustavo Mancha, de 21 anos, para o Olympiacos-GRE. O atleta foi titular durante diversos jogos do Tricolor na temporada 2025. O Palmeiras receberá parte da quantia.

A informação foi veiculada inicialmente pelo "O Povo" e confirmada pelo Lance!. O valor total da venda, envolvendo 85% dos direitos, é de R$ 28,3 milhões. O Leão, que vendeu 55% dos 70% que tinha, receberá R$ 19,8 milhões.

O defensor subiu para o profissional do Tricolor neste ano e fez sua estreia em janeiro, diante do Horizonte, pelo Campeonato Cearense. Gustavo Mancha ganhou sequência e logo chegou à titularidade em partidas de Brasileirão e Libertadores. Foram 23 jogos ao todo.

Sendo um zagueiro canhoto, características como o passe e a condução também contribuíram para a sua presença no time. O jogador trabalhou inicialmente com Juan Pablo Vojvoda, mas chegou a atuar sob o comando de Renato Paiva, substituto do argentino.

Gustavo Mancha, do Fortaleza, durante treino (Foto: Kael Morais/Fortaleza EC)

Quantia a ser recebida pelo Palmeiras

Gustavo Mancha registrou longa passagem nas categorias de base do Palmeiras, mas não chegou a ter oportunidades no profissional. Com isso, transferiu-se para o Fortaleza em 2024. Dono de 30% dos direitos, o Alviverde receberá R$ 8,4 milhões pela venda ao Olympiacos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés diante do Mirassol, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (31). A equipe visitará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Próximo jogo do Palmeiras

Vindo de vitória por 3 a 0 sobre o Sport, o Alviverde voltará a campo no próximo domingo (31). O time de Abel Ferreira visitará o rival Corinthians, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.