Ceará visita o São Paulo pela Série A; veja provável escalação

O Ceará visita o São Paulo nesta segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Morumbis, em São Paulo (SP). O treinador Léo Condé terá desfalques e retornos para a escalação contra os paulistas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Na defesa, o lateral-direito Fabiano Souza retornará após suspensão. Ademais, o zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia estarão disponíveis - ambos não enfrentaram o Bahia porque estão emprestados pela própria equipe baiana.

No meio-campo, Richardson poderá ser escalado após cumprir suspensão por amarelos. Rodriguinho, expulso diante do Vasco, também será uma opção para Condé. Lucas Mugni, recuperado de contusão, deve retornar.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo e Ceará duelam com vantagem dos mandantes na Série A

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O ataque é um setor com problemas. Pedro Raul, que trata um edema na região do quadril, é dúvida. Aylon, substituto imediato do camisa 9, está suspenso pelo terceiro amarelo.

Com isso, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Paulo Baya.

continua após a publicidade

➡️ Titular no Ceará, Paulo Baya cita adaptação e elogia São Paulo

Ceará enfrenta vantagem mandante

Analisando o histórico do embate, o time paulista possui vantagem jogando em casa. Já aconteceram 14 encontros com mando de campo tricolor: dez vitórias do São Paulo, uma do Ceará e três empates. O único triunfo alvinegro veio em 2015, por 2 a 1, pela ida das oitavas da Copa do Brasil - o São Paulo venceu por 3 a 0 na volta e avançou.

Considerando o retrospecto total, a vantagem segue com o São Paulo. São 16 resultados positivos do Tricolor, cinco do Ceará e dez empates em 31 jogos. O time paulista marcou 56 gols e o Vovô fez 30.