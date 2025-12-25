Saúl avalia cirurgia e pode ficar até quatro meses fora dos jogos do Flamengo

No Flamengo desde o meio deste ano, Saúl precisou de pouco tempo para conquistar títulos com a camisa rubro-negra (campeão da Libertadores e Brasileirão). Para seguir em alto nível pelo time carioca, o jogador espanhol estuda a possibilidade de realizar uma cirurgia na perna esquerda. Se optar pelo procedimento, o meio-campista pode ficar fora dos jogos por até quatro meses.

Saúl já consultou um médico na Espanha nos últimos dias, quando foi lhe apresentado duas possibilidades: a cirurgia para corrigir a tendinopatia inserciona do Aquiles - retirada de uma parte do osso no calcanhar. Ou o procedimento conservador, sem a intervenção cirúrgica.

Diante deste cenário, o espanhol tem uma nova consulta marcada na Europa, com outro médico, para discutir as possibilidades. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo, acompanha de perto a situação do jogador. O clube entende que a cirurgia seria o caminho ideal para seguir, mas está ao lado do atleta para entender a melhor escolha. A informação é do "Ge".

Saúl em ação na final do Mundial entre Flamengo e PSG (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Tempo de recuperação em uma possível cirurgia de Saúl, do Flamengo

Caso escolha pelo procedimento cirúrgico, Saúl levaria de três a quatro meses para voltar a ficar à disposição para os jogos do Flamengo. Assim, retornaria entre março e abril, ficando fora do início do Carioca, do Brasileiro, e das decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

Desde sua chegada ao Flamengo, Saúl lida com o desconforto na perna esquerda. Mas, mesmo com o problema, o jogador esteve à disposição do técnico Filipe Luís e teve boas atuações. Em sua primeira temporada pelo time carioca, ele disputou 24 partidas.

Saúl se sente em casa no Flamengo e no Rio

Antes da disputa da final da Libertadores, que contou com o Flamengo campeão, Saúl, em entrevista exclusiva ao Lance!, comentou a sua escolha de vir atuar no futebol brasileiro.

— A verdade é que foi uma mudança muito grande na minha vida. No fim das contas, tive um filho carioca, algo que eu nunca imaginava. E a verdade é que as mudanças no começo são muito difíceis. É verdade que, a cada dia, você se sente mais à vontade, mais em casa, e, sobretudo, muito agradecido a toda a torcida, ao clube, especialmente aos meus companheiros e ao treinador, por me fazerem sentir em casa. E, pouco a pouco, vamos nos adaptando a tudo — disse Saúl.

