Presidente do Flamengo, Bap revela conversa surpreendente com dono do PSG no Mundial

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, se reuniu com conselheiros do clube carioca na noite de terça-feira (23) para apresentar números e feitos em seu primeiro ano de gestão. Em determinado momento do discurso, o empresário rubro-negro abordou o desempenho do time no Mundial, e aproveitou para revelar uma conversa que teve com Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG.

- Ao final do jogo, ele falou para mim: "Comecei muito confiante, depois cheguei a achar que íamos perder. No final, nos pênaltis, eu estava muito nervoso. Vocês estão de parabéns, porque têm um investimento de 12% do nosso, e tiveram esse tipo de performance. Estão de parabéns pela qualidade do trabalho" - revelou Bap.

A partida em Doha, no Catar, contou com fortes emoções. O Flamengo saiu atrás no marcador, mas chegou ao empate com gol de Jorginho. Após sustentar o ímpeto francês no tempo normal e na prorrogação, o Rubro-Negro acabou levando a pior nos pênaltis.

Para muitos torcedores, o Flamengo, em alguns momentos da partida, esteve melhor em campo. Essa também é a opinião de Bap.

- Eu não queria comentar, mas vou falar. Acho que foi uma pena. A maior parte do jogo a gente jogou mais do que o PSG. Mas essa é a beleza do futebol, né. Muita gente falava que nós seriámos underdog (azarão), que jogaríamos por uma bola, como o Botafogo ganhou do PSG (...) É a vida - explicou Bap.

Bruno Henrique durante PSG x Flamengo no Mundial (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Veja outros temas abordados por Bap na reunião com os conselheiros do Flamengo

Avião personalizado do Flamengo

"Nós compramos em média 29 voos fretados por ano. a gente negocia cada um deles individualmente. O que estamos pensando em fazer é trazer uma aeronave, com 90 lugares, e estilizar ela de Flamengo. Garantir três anos de contrato. Nossa ideia é vender o patrocínio, transformar o AeroFla em um produto a alguém que queira patrocinar a nossa logística."

Planos para a construção do estádio próprio no terreno do Gasômetro

"Agora temos um prazo estendido e o compromisso documentado, o terreno (do Gasômetro) é do Flamengo. Os estudos da FGV ajustaram o projeto e custos associados. Vamos criar uma poupança prévia para que na hora certa decida se faz e como fazer o estádio. O próximo passo é a saída da Naturgy do terreno, ela pode sair em até quatro anos. A gente espera que seja o mais rápido possível. A gente só pode fazer uma descontaminação mais profunda (do terreno) quando eles saírem."

Miniestádio no Ninho do Urubu

"Estamos na fase dois da obra, dos vestiários. Até setembro, outubro do ano que vem, o miniestádio vai estar pronto no CT, para 4.500 pessoas, para receber jogos da base."

Marca própria do Flamengo

"Como a 1904 da Fifa, a do PSG, o Flamengo quer ter uma marca própria. A moda casual feminina... Para cada peça de roupa que o homem compra, a mulher compra seis. E o Flamengo não tem uma linha de moda feminina. Mas vamos ter e fazer. Não pode ser com licenciamento porque o cara me paga 8% do faturamento bruto. Eu quero uma proposta ao contrário, quero ficar com 70%, 80% do resultado. A gente vai tentar desenvolver alguma coisa nessa linha. Estamos buscando parceiros."

Sucesso do modelo associativo (sem SAF)

"Acredito que em 2029 o único que não seja uma SAF seja o Flamengo. Vejo muitos dirigentes tocando o clube de maneira leniente, para piorar o resultado e dizer: "Olha para o Flamengo, como vou competir com esses filhos da p...? Só se virar SAF. Tenho um investidor, e para deleite de vocês estou aqui para ser o CEO da SAF". Isso está acontecendo em vários clubes do Brasil. Olha o Atlético-MG: assume o clube como mecenas, endivida o clube e ele é a garantia. Chega uma hora e diz: "Quero receber. Ah, não tem dinheiro? Me paga com ações. Pronto, virei dono do clube". Hoje há aventureiros vindo para cá. E se vier um fundo soberano da Arábia Saudita? Será que o Flamengo está preparado para concorrer com quem tem bilhões para investir? isso é para pensar, o dinheiro hoje não tem origem, não tem pátria. A gente tem que tomar cuidado com aventureiros e falso messias."

