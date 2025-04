Clubes se reunirão com CBF para discutir a arbitragem

Logo após o treino o Internacional na tarde desta quarta-feira (30), o vice-presidente de futebol concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (30). Questionado se o motivo era a arbitragem da vitória de 1 a 0 sobre o Maracanã, que anulou um gol do atacante Raykkonen, José Olavo Bisol antecipou que os clubes vão se reunir na segunda-feira (5) na CBF.

De acordo com Bisol, o próprio presidente colorado, Alessandro Barcellos, viajará ao Rio de Janeiro para participar do encontro. Os demais 20 clubes da Série A do Brasileirão devem mandar representantes.

– A ideia é ajudar a construir uma arbitragem melhor – confidenciou o cartola.

Ele ainda ressaltou a grande quantidade de erros e revisões de lances ocorridos, principalmente no Campeonato Brasileiro. Esse seria o motivo que originou o agendamento do encontro na sede da confederação.

“Isso é confuso até para quem acompanha o jogo”

Antes de fazer a revelação, Bisol falou principalmente do VAR, que tem influenciado muitas partidas, até em lances como o gol do guri de 16 anos que estreou contra o Alviceleste que, na visão do cartola, não deveria ter tido a influência do árbitro de vídeo.

– A arbitragem de campo, ontem [terça], foi adequada. Há uma confusão das competências de cada árbitro. VAR convenceu o árbitro no gol do Raykkonen. Tem que se respeitar a decisão de campo em lances inconclusivos – comentou.

Para o dirigente, muitas vezes, até a qualidade das imagens é questionável. Ele também reclamou da não veiculação delas nos telões dos estádios.

– O VAR mais confundiu o juiz de campo do que ajudou. Isso é lamentável. Os próprios lances, que são postas as linhas de impedimento, também não têm clareza sobre o lance. Isso é confuso até para quem acompanha o jogo – declarou.